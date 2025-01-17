Украинцы получат еще более 3,3 млрд гривен по программе "Зимова єПідтримка"

В период с 17 по 19 января правительство выплатит более 3,3 млрд гривен украинцам в рамках программы “Зимова єПідтримка”. Эти средства получат граждане, которые подали заявки через приложение "Дія" с 12 декабря 2024 года по 14 января 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В общей сложности на этот раз финансовая помощь будет выплачена 3 миллионам 344 тысячам человек, среди которых почти 700 тысяч заявок касаются выплат на детей.

Таким образом, с учетом предыдущих этапов, уже более 9,7 миллионов украинцев получат по 1000 гривен помощи через "Дію", в том числе 2,4 миллиона заявок были оформлены на детей. Кроме того, 1,2 миллиона граждан уже получили средства через "Укрпочту".

В итоге почти 11 миллионов украинцев получат финансовую поддержку, что делает программу одной из самых популярных за все время существования платформы "Дія".

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что финансирование программы обеспечено в полном объеме, поэтому каждый, кто подал заявку, гарантированно получит помощь. Она также отметила, что украинцы, еще не воспользовавшиеся поддержкой, имеют возможность подать заявку до конца февраля 2025 года.

Как подать заявку через "Дію"

Для оформления заявки в приложении необходимо:

Авторизоваться в "Дії". В разделе "Сервисы" выберите "Зимова єПідтримка". Ознакомьтесь с условиями программы и нажмите "Начать". Указать, кому предназначена выплата (для себя или ребенка). Если заявка касается ребенка, нужно добавить его свидетельство о рождении. Выбрать счет для выплаты или оформить карту через "Дію". Проверить данные, подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.

Альтернативные способы подачи заявки

Украинцы, не пользующиеся приложением "Дія", могут подать заявку через банки-партнеры или "Укрпочту".

Через банк заявку могут подать:

Люди в возрасте от 65 лет.

Лица, отказавшиеся от РНОКПП из-за религиозных убеждений.

Попечители малолетних или несовершеннолетних лиц.

Через "Укрпочту":

Люди в возрасте от 60 лет.

Недееспособные лица (заявку подает опекун).

Лица с инвалидностью I и II группы или получатели социальной помощи ребенка с инвалидностью.

Пенсионерам и получателям соцвыплат через "Укрпочту" заявку подавать не нужно — помощь начисляется автоматически.

На что можно потратить деньги

Помощь можно использовать для оплаты коммунальных услуг, медицинских услуг, образования, транспорта, мобильной связи, страхования, а также для приобретения книг, лекарств и медицинских изделий украинского производства. Кроме этого, 1000 грн.

Интерактивные карты аптек, книжных магазинов и других торговых точек, где можно потратить средства, доступные на официальном сайте программы.

Добавим, правительство приняло решение направить дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для реализации программы "Зимова єПідтримка".