Правительство увеличило финансирование Нацкэшбэка и "Зимової єПідтримки": откуда забрали средства

Кабинет министров увеличил объем расходов потребления по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" ("Национальный кэшбэк" и "Зимової єПідтримки") на почти 394 млн грн — за счет урезания расходов на другие программы поддержки бизнеса.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что в рамках общего объема бюджетных назначений осуществлено перераспределение расходов госбюджета путем уменьшения финансирования по программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков" – на 312,11 млн грн.

Кроме того, на 81,67 млн грн уменьшили объем расходов по программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".

В то же время правительство увеличило объем финансирования программы "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" по общему фонду в сумме 81,67 млн грн и по специальному фонду в сумме 312,11 млн грн.

Петиция об отмене выплаты "тысячи от Зеленского"

В Украине зарегистрировали петицию об отмене выплаты "тысячи от Зеленского". На конец ноября петиция с требованием пересмотреть программу выплат украинцам по тысяче гривен собрала более 25 тысяч подписей.

Инициатор петиции подчеркнул, что из-за недоработки отдельных органов исполнительной власти в реализации профильных программ образовался избыток средств, которые согласно условиям финансирования не могут быть направлены на нужды обороны. В то же время существуют другие правительственные программы, которые остались без необходимого финансирования.

Автор петиции обратился к президенту с просьбой перенаправить эти средства в поддержку таких инициатив, как, например, программа доступного кредитования жилья "єОселя", которая является более актуальной и эффективной для поддержки населения.

Добавим, недавно сообщалось, что некоторые книжные издательства приняли решение не участвовать в программе государственной помощи "Зимова єПідтримка", в рамках которой полученные средства граждане могут потратить на книги.

Отметим, что средства из "Зимова єПідтримка" могут стать частью национального доната на Вооруженные силы Украины. Граждане могут перечислить помощь на один из многочисленных благотворительных фондов, которые поддерживают украинское войско.