Уряд збільшив фінансування Нацкешбеку та "Зимової єПідтримки": звідки забрали кошти

Кабінет міністрів збільшив обсяг видатків споживання за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" ("Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка") на майже 394 млн грн – за рахунок урізання видатків на інші програми підтримки бізнесу.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що у межах загального обсягу бюджетних призначень здійснено перерозподіл видатків держбюджету шляхом зменшення фінансування за програмою "Державне стимулювання створення індустріальних парків" - на 312,11 млн грн.

Крім того, на 81,67 млн грн зменшили обсяг видатків за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

Натомість уряд збільшив обсяг фінансування програми "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" за загальним фондом у сумі 81,67 млн грн та за спеціальним фондом у сумі 312,11 млн грн.

Петиція про скасування виплати "тисячі від Зеленського"

В Україні зареєстрували петицію про скасування виплати "тисячі від Зеленського". Станом на кінець листопада петиція із вимогою переглянути програму виплат українцям по тисячі гривень зібрала понад 25 тисяч підписів.

Ініціатор петиції підкреслив, що через недопрацювання окремих органів виконавчої влади у реалізації профільних програм утворився надлишок коштів, які, відповідно до умов фінансування, не можуть бути спрямовані на потреби оборони. Водночас існують інші урядові програми, які наразі залишилися без необхідного фінансування.

Автор петиції звернувся до президента з проханням перенаправити ці кошти на підтримку таких ініціатив, як, наприклад, програма доступного кредитування житла "єОселя", яка є більш актуальною та ефективною для підтримки населення.

Додамо, нещодавно повідомлялося, що деякі книжкові видавництва прийняли рішення не приймати участь у програмі державної допомоги "Зимова єПідтримка", у рамках якої отримані кошти громадяни можуть витратити на книжки.

Зауважимо, що кошти із "Зимової єПідтримки" можуть стати частиною національного донату на Збройні сили України. Громадяни можуть перерахувати допомогу на один із численних благодійних фондів, які підтримують українське військо.