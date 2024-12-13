Деякі видавництва вирішили не брати участь у програмі "Зимова єПідтримка": в чому причина

Більшість видавництв і книжкових мереж оголосили про участь у програмі державної допомоги "Зимова єПідтримка", у рамках якої отримані кошти громадяни можуть витратити на книжки. Однак є винятки.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Які видавництва відмовились від участі в "Зимовій єПідтримці"

Згідно з інформацією агентства, видавництва "Лабораторія" і "Віхола" заявили, що не беруть участі в програмі "Зимова єПідтримка".

Зокрема, в "Лабораторії" повідомили, що вони ухвалили рішення не брати участь у програмі, й оплата карткою "Національного кешбеку" не працюватиме на їхньому сайті.

"Програма "єПідтримка" важлива для книжкового ринку, але зараз найважливіша підтримка - це підтримка нашої армії. Карткою "Національного кешбеку" можна задонатити свою "зимову тисячу" великій кількості фондів і бригад. Ми прагнемо, щоб ці кошти спрямовувалися на збори для наших захисників і захисниць, адже тільки завдяки їм ми маємо змогу видавати та читати книжки", - йдеться в повідомленні видавництва.

Які видавництва братимуть участь в "Зимовій єПідтримці"

Низка компаній на своїх сайтах або в соціальних мережах повідомили, що беруть участь у програмі "Зимова єПідтримка", і в їхніх інтернет-представництвах і в магазинах можна розплатитися карткою "Національний кешбек", або така можливість буде незабаром, бо деякі з них ще перебувають у процесі під'єднання цієї програми.

Йдеться про наступні мережі і видавництва:

книжкова мережа "Книгарня "Є";

книжкова платформа Yakaboo;

видавництво "Наш формат";

видавництво "Фоліо";

видавництво "КСД";

видавництво "Абабагаламага";

видавництво Vivat;

видавництво Bookchef;

видавництво "Книголав";

видавництво "Старого Лева";

видавництво "Ранок";

книжкова мережа "КнигоЛенд";

книжкова мережа "Буква";

книжкова мережа "Сенс";

книжковий магазин Readeat.

Про програму "Зимова єПідтримка"

Програма "Зимова єПідтримка" ініційована президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період.

Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми.

Ці кошти можуть стати частиною національного донату на Збройні сили України. Громадяни можуть перерахувати допомогу на один із численних благодійних фондів, які підтримують українське військо.