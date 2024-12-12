Стало відомо, коли запрацює послуга "єКнига" для 18-річних українців

Послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія", має запуститися з 16 грудня.

Про це повідомила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Вона також зазначила, що книжкові магазини готові працювати з цією послугою.

За словами Григоренко, 18-річні громадяни України є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання.

"Але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не у 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше", - наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, програма книжкових сертифікатів "єКнига" мала розпочатися ще в липні. У профільному комітеті Верховної Ради казали про фактичне зривання виконання закону.

"Нерозуміння значення політики в галузі культури і книжкової сфери зокрема, тим більше під час війни за ідентичність, вважається відвертим шкідництвом, з яким ми мусимо боротися. Особливо в умовах, коли наш ворог прекрасно розуміє значення культурного впливу і не шкодує уваги та ресурсів на це", — прокоментував член комітету Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").

Про послугу "єКнига"

Уряд ухвалив постанову про запуск "єКниги" в застосунку "Дія". 18-річні українці можуть отримати 908 гривень від держави на книжки. Ці гроші можна буде витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Використати кошти потрібно протягом трьох місяців у книгарнях, які приєдналися до проєкту.

Отримати допомогу дуже легко — послуга буде доступна онлайн через застосунок "Дія".

Що потрібно зробити?

Увійти в застосунок "Дія".

Вибрати послугу.

Відкрити спеціальний рахунок для отримання грошей.

Після зарахування коштів придбати книги протягом 3-х місяців з дня зарахування.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.