Стало известно, когда заработает услуга "єКнига" для 18-летних украинцев

Услуга "єКнига", с помощью которой 18-летние украинцы смогут получить от государства 908 грн на книги с помощью приложения "Дія", должна запуститься с 16 декабря.

Об этом сообщила первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Она также отметила, что книжные магазины готовы работать с этой услугой.

По словам Григоренко, 18-летние граждане Украины являются одной из целевых и приоритетных аудиторий в контексте продвижения чтения.

"Но начинать нужно раньше. Я уверена, что привычка читать с родителями, читать в школе формируется не в 18 лет. Если в 18 лет мы даем этот подарок молодому человеку, чтобы он смог купить в любом формате книгу, то начинать нужно раньше ", — подчеркнула замминистра.

Напомним, программа книжных сертификатов "єКнига" должна была стартовать еще в июле. В профильном комитете Верховной Рады говорили о фактическом срыве исполнения закона.

"Непонимание значения политики в области культуры и книжной сферы в частности, тем более во время войны за идентичность, считается откровенным вредительством, с которым мы должны бороться. Особенно в условиях, когда наш враг прекрасно понимает значение культурного влияния и не жалеет внимания и ресурсов на это ", — прокомментировал член комитета Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").

Об услуге "єКнига"

Правительство приняло постановление о запуске "єКнига" в приложении "Дія". 18-летние украинцы могут получить 908 гривен от государства на книги. Эти деньги можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Использовать средства нужно в течение трех месяцев в магазинах, присоединившихся к проекту.

Получить помощь очень легко – услуга будет доступна онлайн через приложение "Дія".

Что нужно сделать?

Войти в приложение "Дія".

Выбрать услугу.

Откройте специальный счет для получения денег.

После зачисления средств приобрести книги в течение 3 месяцев со дня зачисления.

Если средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.