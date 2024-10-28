Видавці й книгарі невдоволені відтермінуванням субсидій магазинам до кінця війни: які ще проблеми в галузі

Представники українських видавництв і книгарень звернулися до уряду із закликом підтримати вітчизняне книговидання. Як повідомляють у харківському видавництві "Ранок", зокрема, вони невдоволені тим, що реалізацію програми з надання книгарням субсидій для покриття витрат на оренду приміщень заплановано тільки після завершення воєнного стану.

Учасники книжкового ринку кажуть, що відсутність підтримки може призвести до закриття більшості книгарень вже сьогодні. Про це йшлося під час виїзного засідання у Харкові комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики за участі міністра культури Миколи Точицького.

"Ми бачимо відкриття нових книгарень, чуємо про відкриття книгарень у Києві. Водночас ніхто не говорить про їх закриття. В регіонах ситуація жахлива. Майже в більшості райцентрів України немає книгарень, але про це ніхто не каже", — зазначив очільник видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

В свою чергу, директор мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудко, який також був на зустрічі, наголосив на важливості реалізації програми субсидій для розвитку книжкового бізнесу в малих містечках.

"Це інвестиція в культуру, інвестиція в українця. І якщо ми як книгорозповсюджувачі розуміємо важливість цієї інвестиції, то думаю, і держава також її розуміє. Субсидіями ви підтримаєте не так наш бізнес, як своїх громадян у кожному великому чи маленькому містечку", — каже він.

"єКнига" не працює

В парламентському комітеті при цьому зачепили й інший аспект державної підтримки книжкової галузі - йшлося про програму книжкових сертифікатів "єКнига", що мала розпочатися ще в липні, але досі не реалізована.

За цієї програмою, всі молоді українці, які досягнули 18-річного віку, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 908 гривень на придбання книг. У профільному комітеті кажуть про фактичне зривання виконання закону.

Фото: пресслужба апарату Верховної Ради Фото: пресслужба апарату Верховної Ради Фото: пресслужба апарату Верховної Ради Фото: пресслужба апарату Верховної Ради

"Нерозуміння значення політики в галузі культури і книжкової сфери зокрема, тим більше під час війни за ідентичність, вважається відвертим шкідництвом, з яким ми мусимо боротися. Особливо в умовах, коли наш ворог прекрасно розуміє значення культурного впливу і не шкодує уваги та ресурсів на це", — прокоментував член комітету Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").

Відсутність книг у "Нацкешбеку" та недофінансування

Іншою пропозицією, що звучала під час засідання, було додавання книг до переліку товарів, які можна придбати за кошти, накопичені громадянами в рамках програми "Національний кешбек".

Представники книжкового ринку зауважили, що завдяки цьому українці матимуть можливість купувати більше книг, а видавництва та друкарні — створювати нову продукцію.

У комітеті Ради, в свою чергу, в повідомленні про виїзне засідання заявили, що самі вже звернулися до Кабінету міністрів з проханням додати книговидавничу продукцію до зазначеного переліку.

Серед інших порушених на заході питань названо державне фінансування програм профільних інституцій, передусім Українського інституту книги. Зокрема, зазначається, що проєктом держбюджету фінансування УІК скорочено на 60%.

Також потребують поповнення і бібліотечні фонди, оскільки лише 50% територіальних громад виділяють кошти на поповнення фондів, закуповують книжки для бібліотек. В комітеті кажуть, що вже подали відповідні пропозиції до держбюджету на 2025 рік.

Зазначимо, що вибір Харкова для обговорення проблем галузі зумовлений тим, що це "типографічною столиця" України: 78% всього книговидання в державі забезпечують пʼять найбільших друкарень міста.