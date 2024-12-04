Президія НАН України вирішила ліквідувати видавництво "Наукова думка", засноване 100 років тому

Національна академія наук України (НАН) оголосила про ліквідацію державного підприємства "Видавництво "Наукова думка", заснованого у 1922 році. Цей крок викликав значний суспільний резонанс, однак в Академії пояснили, що рішення прийнято з метою оптимізації науково-видавничої діяльності.

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Про йдеться в повідомленні НАН.

За словами представників НАН, "Наукова думка" діяла як госпрозрахункове підприємство без власної поліграфічної бази. Це змушувало замовляти друк у сторонніх компаній, що збільшувало витрати та подовжувало терміни підготовки продукції.

Натомість зазначається, що видавничий дім "Академперіодика", який також є частиною НАН, має сучасну поліграфічну базу та функціонує як наукова установа.

Що буде з видавничими проєктами?

Усі проєкти, раніше реалізовані "Науковою думкою", продовжать виконуватися під керівництвом "Академперіодики". Йдеться про такі книжкові ініціативи, як "Наукова книга" та "Наукова книга. Молоді вчені". Крім того, розглядається можливість збереження бренду "Наукова думка" та оновлення назви видавництва.

В НАН запевнили, що досвід і кадри "Наукової думки" не будуть втрачені. Уже 11 співробітників видавництва, включаючи наукових редакторів, перейшли до "Академперіодики".

Згідно з повідомленням, ліквідація "Наукової думки" є частиною стратегії для створення єдиної ефективної структури, яка поєднає кращі традиції обох видавництв. Це дозволить вдосконалити підготовку та випуск наукової продукції, зберігаючи важливість книговидання для розвитку науки в Україні.

На сайті "Наукової думки" вказано, що магазин видавництва припинив роботу ще 2 грудня, в інтернет-магазин працюватиме до 10 грудня.

Додамо, у 2025 році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20-30%, а за останні три роки вартість книги збільшилась приблизно на 50%, найбільше – у 2023 році.