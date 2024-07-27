У 2025 році ціна книги може зрости мінімум на 20 – 30%

У 2025 році роздрібна ціна книги може зрости мінімум на 20 – 30%, спрогнозував генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов у інтерв’ю Forbes.

Він повідомив, що за останні три роки вартість книги збільшилась приблизно на 50%, найбільше – у 2023 році. Після стрімкого зростання ціна зафіксувалась з причини падіння купівельної спроможності населенні. Однак гендиректор "Ранку" переконаний, що наразі ціни на книги знову зростатимуть.

Що впливає на ціну книги

Як пояснив Круглов, на ціну книжки найбільше впливає вартість поліграфічних послуг, яка значно збільшилась.

Ще одним важливим фактором є відключення електроенергії: через них багато друкарень працюють на генераторах.

"Коли почалися відключення, ми купили майже всім співробітникам зарядні станції", – розповів гендиректор "Ранку".

За його словами, системні адміністратори зробили пристрої, які підключаються до автомобільного акумулятора, щоб можна було працювати, коли електрики немає по 6-7 годин.

Тож витрати видавництва на те, щоб досягти енергетичної автономності, сягнули мільйонів.

Крім того, на ціну видань також впливає ціна на папір і вартість людської праці, що постійно зростає.

Знищення "Фактор-друк"

Нагадаємо, 23 травня 2024 року російський удар знищив друкарню "Фактор-друк" в Основ'янському районі Харкова, одну з найбільших друкарень Європи.

Харківська друкарня виробляла значний відсоток усіх книг в Україні, включаючи підручники для українських дітей.

За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" призвів до знищення 50 тисяч книг.

Видавництво Vivat оцінило орієнтовні збитки через руйнування друкарні "Фактор-друк" у Харкові у десятки мільйонів гривень, адже на момент удару у видавництва лише в друці було замовлень на суму близько 20 мільйонів гривень.

Внаслідок ракетного удару по "Фактор-Друку" сукупна потужність друкарень України зменшилась на 30–40%. Ця втрата призведе до черги на друкарнях, підняття цін на поліграфічні послуги та, зрештою, зростання вартості книжок, говорили у червні 2024-го представники "Ранку", КСД та BookChef. Можливі уповільнення виходу новинок та дефіцити популярних книг прогнозувала PR-менеджерка КСД Тетяна Рябченко.

Міністерство економіки пропонує гранти друкарням

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, для видавців доступні урядові програми. Зокрема, видавництва та типографії зможуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на закупівлю обладнання чи інші потреби.

Свириденко пояснила, що ці кошти не потрібно повертати, потрібно лише працевлаштувати людей.

Податися на участь у грантових програмах можна дуже просто – через портал "Дія".

Додамо, що уряд Сполучених Штатів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосив про надання допомоги у друку понад трьох мільйонів підручників для українських учнів 1-2 класів до цього навчального року.

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