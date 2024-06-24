США профінансує друк підручників для учнів початкової школи

Уряд Сполучених Штатів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосив про надання допомоги у друку понад трьох мільйонів підручників для українських учнів 1-2 класів до цього навчального року.

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Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Ці підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені до понад 12 тисяч шкіл по всій країні.

Цей крок є частиною постійної підтримки українського народу в умовах агресивної війни, яку веде Росія.

"Ми продовжуватимемо підтримувати український народ, коли він захищається від варварської агресії," — заявили радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван.

"Вдячні раднику з нацбезпеки Президента США Джейку Саллівану та адміністрації США за фінансування друку підручників для українських дітей для 1-2 класів. Після жорстокого нападу РФ на наші друкарські підприємства, вони також поставили під загрозу освітній процес", - написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Він додав, що такі ініціативи щодо допомоги з книгами є життєво важливими і дозволять дітям, які навчаються в бомбосховищах, не пропускати заняття.

У Білому домі наголошують, що не дозволять Росії досягти успіху у війні.

Знищення "Фактор-друк"

Нагадаємо 23 травня 2024 року російський удар знищив друкарню "Фактор-друк" в Основ'янському районі Харкова, одну з найбільших друкарень Європи.

Харківська друкарня виробляла значний відсоток усіх книг в Україні, включаючи підручники для українських дітей

За даними поліції, окупанти, ймовірно, використали комплекс С-300, завдавши удару по цеху та прилеглій території трьома ракетами. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Російський ракетний удар по друкарні "Фактор-Друк" призвів до знищення 50 тисяч книг.

Видавництво Vivat оцінило орієнтовні збитки через руйнування друкарні "Фактор-друк" у Харкові у десятки мільйонів гривень, адже на момент удару у видавництва лише в друці було замовлень на суму близько 20 мільйонів гривень.