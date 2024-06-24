США профинансирует печать учебников для учащихся начальной школы

Правительство Соединенных Штатов через Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о предоставлении помощи в печати более трех миллионов учебников для украинских учащихся 1-2 классов к этому учебному году.

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Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Эти учебники будут изготовлены в Украине и доставлены в более чем 12 тысяч школ по всей стране.

Этот шаг является частью постоянной поддержки украинского народа в условиях агрессивной войны, которую ведет Россия.

"Мы будем продолжать поддерживать украинский народ, когда он защищается от варварской агрессии", - заявили советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

"Благодарны советнику по нацбезопасности Президента США Джейку Салливану и администрации США за финансирование печати учебников для украинских детей для 1-2 классов. После жестокого нападения РФ на наши печатные предприятия, они также поставили под угрозу образовательный процесс", - написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Он добавил, что такие инициативы по помощи с книгами жизненно важны и позволят детям, которые учатся в бомбоубежищах, не пропускать занятия.

В Белом доме отмечают, что не позволят России добиться успеха в войне.

Уничтожение "Фактор-печать"

Напомним, 23 мая 2024 года российский удар уничтожил типографию "Фактор-печать" в Основянском районе Харькова, одну из крупнейших типографий Европы.

Харьковская типография производила значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для детей

Согласно информации полиции, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами. В результате атаки погибли семь человек.

Российский ракетный удар по типографии "Фактор-Печать" привел к уничтожению 50 тысяч книг.

Издательство Vivat оценило ориентировочный ущерб из-за разрушения типографии "Фактор-печать" в Харькове в десятки миллионов гривен, ведь на момент удара у издательства только в печати было заказов на сумму около 20 миллионов гривен.