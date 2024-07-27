В 2025 году цена книги может вырасти минимум на 20 – 30%

В 2025 году розничная цена книги может вырасти минимум на 20 – 30%, спрогнозировал генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов в интервью Forbes.

Он сообщил, что за последние три года стоимость книги увеличилась примерно на 50%, больше всего – в 2023 году. После стремительного роста цена зафиксировалась по причине падения покупательной способности населения. Однако гендиректор "Ранок" убежден, что сейчас цены на книги будут снова расти.

Что влияет на цену книги

Как объяснил Круглов, на цену книги больше всего влияет значительно увеличившаяся стоимость полиграфических услуг.

Еще одним важным фактором является отключение электроэнергии: из-за них многие типографии работают на генераторах.

"Когда начались отключения, мы купили почти всем сотрудникам зарядные станции", – рассказал гендиректор "Ранок".

По его словам, системные администраторы сделали подключаемые к автомобильному аккумулятору устройства, чтобы можно было работать, когда электричества нет по 6-7 часов.

Расходы издательства на то, чтобы достичь энергетической автономности, достигли миллионов.

Кроме того, на цену изданий также влияет цена на бумагу и постоянно растущую стоимость человеческого труда.

Уничтожение "Фактор-друк"

Напомним, 23 мая 2024 года российский удар уничтожил типографию "Фактор-друк" в Основянском районе Харькова, одну из крупнейших типографий Европы.

Харьковская типография производила значительный процент всех книг в Украине, включая учебники для украинских детей.

По данным полиции, оккупанты, вероятно, использовали комплекс С-300, нанеся удар по цеху и прилегающей территории тремя ракетами. В результате атаки погибли семь человек.

Российский ракетный удар по типографии "Фактор-друк" привел к уничтожению 50 тысяч книг.

Издательство Vivat оценило ориентировочный ущерб из-за разрушения типографии "Фактор-друк" в Харькове в десятки миллионов гривен, ведь на момент удара у издательства только в печати было заказов на сумму около 20 миллионов гривен.

В результате ракетного удара по "Фактор-друк" совокупная мощность типографий Украины уменьшилась на 30-40%. Эта потеря приведет к очереди на типографиях, поднятию цен на полиграфические услуги и, в конце концов, росту стоимости книг, говорили в июне 2024-го представители "Ранок", КСД и BookChef. Возможные замедления выхода новинок и дефициты популярных книг прогнозировала PR-менеджер КСД Татьяна Рябченко.

Министерство экономики предлагает гранты типографиям

По словам министра экономики Юлии Свириденко, для издателей доступны правительственные программы. В частности, издательства и типографии смогут получить грант до 8 миллионов гривен на закупку оборудования или другие нужды.

Свириденко объяснила, что эти средства не нужно возвращать, нужно только трудоустроить людей.

Податься на участие в грантовых программах можно просто – через портал "Дія".

Добавим, что правительство Соединенных Штатов через Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о предоставлении помощи в печати более трех миллионов учебников для украинских учеников 1-2 классов к этому учебному году.

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