Виплати по 1000 грн: скільки вже українців подали заявки у межах "Зимової підтримки"

У межах державної програми “Зимова підтримка” українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату 1000 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей", - повідомила вона.

Кошти надійдуть отримувачам упродовж десяти днів. Їх можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів харчування українського виробництва (окрім підакцизних), книжок, а також використати для благодійних внесків чи оплати поштових послуг.

Подати заявку на участь у програмі можна до 24 грудня.

Як отримати допомогу?

Зайдіть у застосунок "Дія" - "Сервіси" - "Зимова підтримка". Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть "Далі". Виберіть картку "Національний кешбек" для виплати. Підтвердьте, що перебуваєте в Україні, і натисніть "Надіслати".

Термін подачі заявок - до 24 грудня 2025 року, а використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

Гроші дозволено витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва (за винятком підакцизних товарів), книжкової продукції, благодійні внески або поштові послуги.

Через ПриватБанк

Починаючи з 15 листопада до 24 грудня 2025 року клієнти ПриватБанку можуть оформити одноразову державну допомогу "Зимова підтримка" в "Дії", якщо вони перебувають на території України та мають картку “Національний кешбек”, повідомили в ПриватБанку.

Через "Укрпошту"

Із 18 листопада виплати автоматично отримають пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, для яких "Укрпошта" є оператором доставки пенсії чи допомоги. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок без додаткових дій.

Ті громадяни, які отримують пенсію на банківський рахунок і не користуються "Дією", можуть подати заявку у відділеннях "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня 2025 року.

Використати кошти, отримані через "Укрпошту", можна до 25 грудня 2025 року. Вони доступні для купівлі товарів українського виробництва, що реалізуються в мережі Укрпошти, а також для оплати поштових, комунальних послуг і здійснення донатів на Сили Оборони.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.