Выплаты по 1000 грн: сколько уже украинцев подали заявки в рамках "Зимней поддержки"

В рамках государственной программы "Зимняя поддержка" украинцы подали уже более 5 миллионов заявок на выплату 1000 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

"Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в том числе 951 613 заявки поданы на детей", - сообщила она.

Денежные средства поступят получателям в течение десяти дней. Их можно направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также использовать для благотворительных взносов или оплаты почтовых услуг.

Подать заявку на участие в программе можно до 24 декабря.

Как получить помощь?

Зайдите в приложение "Дія" - Сервисы - "Зимняя поддержка". Выберите, кому предназначена выплата, и нажмите Далее. Выберите карту "Национальный кэшбек" для выплаты. Подтвердите, что находится в Украине, и нажмите "Отправить".

Срок подачи заявок – до 24 декабря 2025 года, а использовать средства можно до 30 июня 2026 года.

Деньги разрешено потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров), книжной продукции, благотворительных взносов или почтовых услуг.

Через Приватбанк

Начиная с 15 ноября по 24 декабря 2025 года клиенты ПриватБанка могут оформить единовременную государственную помощь "Зимняя Поддержка" в "Дії", если они находятся на территории Украины и имеют карточку "Национальный кэшбек", сообщили в ПриватБанке.

Через "Укрпочту"

С 18 ноября выплаты автоматически получат пенсионеры и получатели социальных выплат, для которых "Укрпочта" является оператором доставки пенсии или пособия. Денежные средства поступят на специальный счет без дополнительных действий.

Те граждане, которые получают пенсию на банковский счет и не пользуются "Дією", могут подать заявку в отделениях "Укрпочты" с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Использовать средства, полученные через Укрпочту, можно до 25 декабря 2025 года. Они доступны для покупки товаров украинского производства, реализуемых в сети Укрпочты, а также для оплаты почтовых, коммунальных услуг и донатов на Силы Обороны.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.