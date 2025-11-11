Стартували серпневі виплати "Нацкешбеку": учасники отримають рекордні 509 млн грн

Розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою “Національний кешбек”. Учасники програми найближчими днями отримають від держави рекордні 509 млн грн – найбільшу щомісячну компенсацію з моменту запуску програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Серпневі виплати стартували

"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми", - йдеться в повідомленні.

За цей період українці витратили на товари вітчизняного виробництва майже 5,1 млрд грн. Понад 3,6 мільйона користувачів, які активували картки в застосунку "Дія", таким чином підтримали українських виробників. Отримані кошти можна використати для:

сплати комунальних послуг;

придбання ліків;

купівлі книжок;

внесків на підтримку ЗСУ.

Про затримки виплат

Українці два місяці не отримували виплати за державною програмою "Національний кешбек".

Користувачі програми скаржились, що востаннє отримували платіж за "Нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня).

"Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур", - пояснювали в Мінекономіки.

Як споживачу приєднатися до програми?

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.

20 банків, які беруть участь у програмі. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек", куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" вибрати картку для виплат "Національний кешбек" того банку, в якому оформлено картку.

Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою або переказати на на іншу банківську картку неможливо.