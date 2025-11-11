Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,10

42,01

EUR

48,95

48,79

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Стартували серпневі виплати "Нацкешбеку": учасники отримають рекордні 509 млн грн

Національний кешбек
Серпневі виплати стартували: рекордні 509 млн грн від держави учасникам кешбеку / Мінекономіки

Розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою “Національний кешбек”. Учасники програми найближчими днями отримають від держави рекордні 509 млн грн – найбільшу щомісячну компенсацію з моменту запуску програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Серпневі виплати стартували

"Це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми", - йдеться в повідомленні.

За цей період українці витратили на товари вітчизняного виробництва майже 5,1 млрд грн. Понад 3,6 мільйона користувачів, які активували картки в застосунку "Дія", таким чином підтримали українських виробників. Отримані кошти можна використати для:

  • сплати комунальних послуг;
  • придбання ліків;
  • купівлі книжок;
  • внесків на підтримку ЗСУ.

Про затримки виплат

Українці два місяці не отримували виплати за державною програмою "Національний кешбек".

Користувачі програми скаржились, що востаннє отримували платіж за "Нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). 

"Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур", - пояснювали в Мінекономіки.

Як споживачу приєднатися до програми?  

  • Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок одного з 20 банків, які беруть участь у програмі.
  • Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції за цими картками в магазинах-учасниках програми для нарахування кешбеку.
  • Відкрити фізичну чи віртуальну картку "Національний кешбек", куди зараховуватиметься кешбек за програмою.
  • У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" вибрати картку для виплат "Національний кешбек" того банку, в якому оформлено картку.

Кошти "Національного кешбеку" не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою або переказати на на іншу банківську картку неможливо. 

Автор:
Ольга Опенько