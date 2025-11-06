Запланована подія 2

Мінекономіки розповіло, коли стартують виплати "Національного кешбеку" за серпень

Мінекономіки

Виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень стартують наступного тижня і будуть проведені у повному обсязі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Сума виплат за цей місяць становитиме 509 млн грн, що є рекордною сумою за весь час діяльності програми.

У відомстві зазначають, що затримка виплат пов’язана з "технічним процесом погодження", адже фактична кількість учасників перевищила початкові прогнози.

Після завершення серпневих виплат розпочнеться виплата кешбеку за вересень.

Закінчились гроші? Українці другий місяць не отримують виплати 

Українці вже два місяці не отримують виплати за державною програмою "Національний кешбек". Раніше виплати фінансувалися із резервного фонду держбюджету, проте кошти у ньому закінчилися, пише ЕП.

Користувачі програми скаржаться, що востаннє отримували платіж за "Нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). Водночас платіж за серпень досі перебуває "в обробці". 

Автор:
Тетяна Гойденко