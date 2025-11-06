Запланована подія 2

Минэкономики рассказало, когда стартуют выплаты "Национального кэшбэка" за август

Национальный кэшбек
Сумма выплат за этот месяц составит рекордные 509 млн. грн. / Минэкономики

Выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за август стартуют на следующей неделе и будут произведены в полном объеме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Сумма выплат за этот месяц составит 509 млн. грн., что является рекордной суммой за все время деятельности программы.

В ведомстве отмечают, что задержка выплат связана с "техническим процессом согласования", ведь фактическое количество участников превысило первоначальные прогнозы.

После завершения августовских выплат начнется выплата кэшбека за сентябрь.

Кончились деньги? Украинцы второй месяц не получают выплаты

Украинцы уже два месяца не получают выплаты по государственной программе "Национальный кэшбэк". Ранее выплаты финансировались из резервного фонда госбюджета, однако денежные средства в нем закончились, пишет ЭП.

Пользователи программы жалуются, что в последний раз получали платеж по "Нацкешбэку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа). В то же время, платеж за август до сих пор находится "в обработке".  

Автор:
Татьяна Гойденко