Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,10

42,01

EUR

48,95

48,79

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стартовали августовские выплаты "Нацкэшбека": участники получат рекордные 509 млн грн

Национальный кэшбек
Августовские выплаты стартовали: рекордные 509 млн грн от государства участникам кэшбека / Минэкономики

Началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбек". Участники программы в ближайшие дни получат от государства рекордные 509 млн грн – наибольшую ежемесячную компенсацию с момента запуска программы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Августовские выплаты стартовали

"Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы", - говорится в сообщении.

За этот период украинцы потратили на товары отечественного производства почти 5,1 млрд грн. Более 3,6 миллиона пользователей, активировавших карточки в приложении "Дія", таким образом поддержали украинских производителей. Полученные средства можно использовать для:

  • оплаты коммунальных услуг;
  • приобретение лекарств;
  • покупки книг;
  • вкладов в поддержку ВСУ.

О задержках выплат

Украинцы два месяца не получали выплаты по государственной программе   "Национальный кэшбек".

Пользователи программы жаловались, что в последний раз получали платеж по "Нацкешбеку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа).

"Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно. Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур", - объясняли в Минэкономики.

Как потребителю присоединиться к программе?

  • Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе.
  • Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кэшбека.
  • Открыть физическую или виртуальную карточку Национального кэшбека, куда будет зачисляться кэшбек по программе.
  • В приложении "Дія" в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национальный кэшбек того банка, в котором вы оформили карту.

Средства "Национального кэшбека" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот. Снять средства наличными или перевести на другую банковскую карту невозможно.

Автор:
Ольга Опенько