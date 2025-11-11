Стартовали августовские выплаты "Нацкэшбека": участники получат рекордные 509 млн грн

Началась выплата за август 2025 года по программе "Национальный кэшбек". Участники программы в ближайшие дни получат от государства рекордные 509 млн грн – наибольшую ежемесячную компенсацию с момента запуска программы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Августовские выплаты стартовали

"Это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы", - говорится в сообщении.

За этот период украинцы потратили на товары отечественного производства почти 5,1 млрд грн. Более 3,6 миллиона пользователей, активировавших карточки в приложении "Дія", таким образом поддержали украинских производителей. Полученные средства можно использовать для:

оплаты коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

покупки книг;

вкладов в поддержку ВСУ.

О задержках выплат

Украинцы два месяца не получали выплаты по государственной программе "Национальный кэшбек".

Пользователи программы жаловались, что в последний раз получали платеж по "Нацкешбеку" в начале сентября. Это был платеж за покупки, совершенные в июле. Он поступил с опозданием (должен был поступить до конца августа).

"Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно. Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур", - объясняли в Минэкономики.

Как потребителю присоединиться к программе?

Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе.

Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кэшбека.

Открыть физическую или виртуальную карточку Национального кэшбека, куда будет зачисляться кэшбек по программе.

В приложении "Дія" в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национальный кэшбек того банка, в котором вы оформили карту.

Средства "Национального кэшбека" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот. Снять средства наличными или перевести на другую банковскую карту невозможно.