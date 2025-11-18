7,3 млн українців активували "Нацкешбек": Андрій Телюпа розповів, як програма стимулює виробників

Програма "Національний кешбек" продемонструвала позитивні результати: 7,3 млн споживачів активували картки в "Дії", а загальна сума сплачених коштів перевищила 5 млрд грн. Вже 1848 вітчизняних виробників і 382 000 товарів беруть участь у програмі.

Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

Фокусована підтримка та аналітика продажів

Завдяки реалізації кешбеку, держава отримала унікальну базу даних продажів усіх товарів в Україні. Наразі ці дані активно аналізуються, щоб визначити співвідношення імпорту та українського виробництва.

"Наприклад, молочні товари. Зараз ми чітко бачимо на цифрах, що треба більше підтримувати тверді сири, де є конкуренція з нашими країнами-сусідами, у порівнянні зі сметаною чи молоком, де імпорту майже немає", – зазначив він.

Такий аналіз дозволить чітко фокусувати підтримку українських виробників саме там, де вона найбільш потрібна. Це мотивує українців купувати дійсно своє.

Як реагують споживачі?

Програма стала найбільшою акцією підтримки українського виробництва за всю історію. Завдяки їй українські товари вперше потрапили на "золоті" полиці великих супермаркетів.

"Люди дійсно тепер ходять і шукають товари з маркуванням "Зроблено в Україні", дивляться на код 482. Це була найбільша така акція українського виробництва за всю історію України", — розповів Телюпа.

Маркування "Зроблено в Україні"

Добровільна програма маркування продукції логотипом "Зроблено в Україні" відкрита для всіх виробників. Вона допомагає споживачу легко впізнавати українські товари і віддавати їм перевагу, підтримуючи національну економіку.

Нагадаємо,11 листопада розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою “Національний кешбек”. Учасники програми отримають від держави рекордні 509 млн грн – найбільшу щомісячну компенсацію з моменту запуску програми. Однак ця виплата затримувалася, і частина суспільства була обурена та скаржилася, що на це в бюджеті немає грошей.