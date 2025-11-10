Уряд виділив додатково 37 млн грн на виплати за програмою “Національний кешбек”: деталі

Уряд збільшив на 37 млн грн обсяг коштів для виплат за програмою “Національний кешбек”. Цю суму забрали з видатків за програмою часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у постанові уряду №1429 від 7 листопада 2025 року.

Так, уряд вніс зміни до постанови №652 “Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва”.

Документом збільшені видатки на надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва з 2,4 млрд грн до 2,437 млрд грн.

Цими ж змінами видатки з резервного фонду на надання часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва зменшили з 200 млн грн до 163 млн грн.

Закінчились гроші? Українці другий місяць не отримують виплати

Українці вже два місяці не отримують виплати за державною програмою "Національний кешбек". Раніше виплати фінансувалися із резервного фонду держбюджету, проте кошти у ньому закінчилися, пише ЕП.

Користувачі програми скаржаться, що востаннє отримували платіж за "Нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). Водночас платіж за серпень досі перебуває "в обробці".

Водночас в уряді обіцяють, що виплати за програмою "Національний кешбек" за серпень будуть проведені у повному обсязі вже на цьому тижні.

Виплата стане рекордною з початку роботи програми, однак суму за серпень поки не повідомляють.