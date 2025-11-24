"Не відповідає дійсності ": Мінекономіки спростувало згортання програми "Національний кешбек"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України офіційно спростувало інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек". Державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українських виробників, продовжує роботу в штатному режимі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву пресслужби відомства.

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності", — йдеться у заяві.

У міністерстві зазначили, що цитовані в засобах масової інформації зміни в нормативних актах, які викликали занепокоєння, стосуються виключно технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Мінекономіки запевнили, що "у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі ". Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, а також робота з учасниками та оновлення списків виробників.

Що передувало заяві Мінекономіки

Сьогодні, 24 листопада, повідомлялося, що програми "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" діятимуть до червня 2026 року. Водночас виплати кешбеку завершать у травні 2026 року, а виплати за грудень 2025 року відбудуться лише за наявності бюджетних грошей.

У постанові Кабінету міністрів № 1510 від 22 листопада 2025 року зазначається, що уряд продовжив ще на пів року – до 30 червня 2026 року – термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні"

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на новину про припинення програми "Національний кешбек".

"Нарешті. Більше року і понад 4 млрд грн знадобилося КМ, аби встановити неефективність піар-програми кешбеку. Втім, краще пізно, ніж ніколи.Втім, краще пізно, ніж ніколи. І важливо, щоб така ж робота була проведена і щодо інших подібних програм Уряду, а гроші перерозподілені на дієві урядові програми на кшталт "5-7-9"", - заявив політик.

Нагадаємо, 11 листопада розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою "Національний кешбек". Учасники програми отримали від держави рекордні 509 млн грн – найбільшу щомісячну компенсацію з моменту запуску програми.