"Не відповідає дійсності ": Мінекономіки спростувало згортання програми "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" продовжує роботу в штатному режимі. / Freepik

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України офіційно спростувало інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек". Державна ініціатива, яка стимулює купівлю товарів українських виробників, продовжує роботу в штатному режимі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву пресслужби відомства.

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності", — йдеться у заяві.

У міністерстві зазначили, що цитовані в засобах масової інформації зміни в нормативних актах, які викликали занепокоєння, стосуються виключно технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Мінекономіки запевнили, що "у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі ". Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, а також робота з учасниками та оновлення списків виробників.

Що передувало заяві Мінекономіки

Сьогодні, 24 листопада, повідомлялося, що програми "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" діятимуть до червня 2026 року. Водночас виплати кешбеку завершать у травні 2026 року, а виплати за грудень 2025 року відбудуться лише за наявності бюджетних грошей.

У  постанові Кабінету міністрів № 1510 від 22 листопада 2025 року зазначається, що  уряд продовжив ще на пів року – до 30 червня 2026 року – термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні"

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на новину про припинення програми "Національний кешбек".

"Нарешті. Більше року і понад 4 млрд грн знадобилося КМ, аби встановити неефективність піар-програми кешбеку. Втім, краще пізно, ніж ніколи.Втім, краще пізно, ніж ніколи. І важливо, щоб така ж робота була проведена і щодо інших подібних програм Уряду, а гроші перерозподілені на дієві урядові програми на кшталт "5-7-9"", - заявив політик.

Нагадаємо, 11 листопада розпочалася виплата за серпень 2025 року за програмою "Національний кешбек". Учасники програми отримали від держави рекордні 509 млн грн – найбільшу щомісячну компенсацію з моменту запуску програми. 

Автор:
Тетяна Ковальчук