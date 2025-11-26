Конец национального кэшбека? Что происходит с финансированием многомиллиардной госпрограммы

22 ноября Кабинет министров Украины принял постановление №1510, которым, в частности, внес изменения в порядок финансирования государственной программы "Национальный кэшбек". Документ определяет, что начисление и выплата средств участникам программы может быть прекращена при недостатке бюджетного ресурса.

"Перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 г. осуществляется в феврале 2026 г. в случае наличия бюджетных средств... В случае отсутствия бюджетных средств... начисление кэшбека прекращается начиная с 1 января указанного бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется", — говорится в официальном документе.

Также правительство установило конечные сроки выплат по программе: начисление кэшбека в 2026 году прекращается с 1 мая, а перечисление средств за апрель 2026 будет производиться в мае 2026 года.

Минэкономики все отрицает

После публикации постановления в СМИ появились предположения о прекращении "Национального кэшбека". Впоследствии Министерство экономики на официальном сайте опубликовало заявление, в котором опровергло информацию о сворачивании программы.

"Минэкономики не готовило и не рассматривало документы, которые предусматривали бы прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году. Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности. Цитируемые изменения в нормативных актах, о которых пишут СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы", — говорится в сообщении.

В Министерстве экономики также подчеркнули, что в случае принятия любых решений, которые могут повлиять на работу программы, общественность будет информирована заблаговременно и в полном объеме.

Редакция Delo.ua обратилась в Минэкономики с просьбой разъяснить ситуацию: если программа работает в штатном режиме, то почему в постановлении появилась норма о возможности невыплат при нехватке средств? Какую практическую ситуацию она призвана учесть?

В ответ на запрос в Минэкономики заверили, что программа "Национальный кэшбэк" работает в штатном режиме и будет продолжать работать в дальнейшем.

"Потребители покупают украинские товары, им начисляется кэшбек. По состоянию на сейчас выплачены средства кэшбека за август. Готовится выплата за сентябрь и октябрь", — сообщили в Минэкономики.

В ведомстве заверили, что указанные нормы о возможности остановки финансирования являются стандартными формулировками для подобных документов, они касаются возможности технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы.

"Аналогичная норма содержится в постановлении КМУ от 20 августа 2024 г. № 952, которым регулировалась реализация программы "Национальный кэшбек" в предыдущем периоде. На работу программы в этот период наличие аналогичной нормы не повлияло", — заверили в министерстве.

Отвечая на вопрос редакции, гарантировано ли полное финансирование программы в бюджете-2026 года (в настоящее время проект госбюджета-2026 готовится ко второму чтению в парламенте), в Минэкономики заверили, что ведомство планирует продолжать работу программы в 2026 году.

Действительно ли все так, как уверяют в Минэкономики

В ответ на комментарий Министерства экономики редакция Delo.ua проанализировала упомянутое постановление от 20 августа 2024 г. №952. Редакции не удалось найти в тексте упоминание возможности прекращения финансирования, а тем более указаний конкретных дат такого возможного прекращения, кроме указания срока действия программы начисления кэшбека. В частности, в тексте говорится: "Начисление кэшбека его получателям в текущем бюджетном периоде прекращается с 30 ноября (2024 года — Ред.). В случае выделения средств из государственного бюджета на программу "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кешбека его получателям возобновляется с 1 января следующего бюджетного периода. Начисление кэшбека его получателям, участвовавшим в экспериментальном проекте в период с 1 декабря по 31 декабря текущего года, возобновляется с 1 января следующего бюджетного периода".

Приведенная выше формулировка определяет период действия программы с возможностью его продления. Но это совсем не то, что "правительство установило конечные сроки выплат по программе: начисление кэшбека в 2026 году прекращается с 1 мая, а перечисление средств за апрель 2026 года будет производиться в мае 2026 года".

Поэтому, несмотря на заверения Минэкономики, вопрос о сроках действия программы "Национальный кэшбек" остается открытым.

Эксперты о "Национальном кэшбеке"

Народный депутат Ярослав Железняк в своем видеообращении отреагировал на изменения в прошлогоднее постановление Кабмина и заявил, что заложенная в документе возможность остановки выплат в случае нехватки бюджета демонстрирует реальное финансовое состояние государства в условиях войны. По его убеждению, все расходы должны быть максимально оправданными и направленными на первоочередные потребности.

Политик подчеркнул, что часть государственных программ вызывает сомнения в их эффективности на фоне роста расходов на оборону и социальную поддержку. По его убеждению, в условиях ограниченных ресурсов такие механизмы как кэшбек нуждаются в переосмыслении.

Вместе с тем депутат отметил, что проблема касается не только финансирования программы кэшбека, но значительно шире и охватывает общую потребность в пересмотре государственных расходов в условиях дефицита бюджета.

Редакция Delo.ua пообщалась с координатором экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированным экспертом CASE Украина Олегом Гетманом, чтобы выяснить возможные причины появления в постановлении норм об остановке выплат кэшбека в случае отсутствия финансирования.

Эксперт отмечает, что бюджетные ресурсы Украины находятся под существенным нагрузкой, поскольку весь объем доходов от налогов фактически направляется на оборону. Социальная сфера, медицина, образование и другие направления уже длительное время финансируются за счет средств международных партнеров, что делает приоритизацию государственных расходов неизбежной.

По его мнению, программа кэшбека не продемонстрировала ощутимого влияния на изменения потребительского поведения и имеет низкий приоритет в общественно-экономическом контексте. Он отмечает, что государственные средства могут быть направлены на более важные направления, такие как гуманитарное разминирование, страхование военных рисков или программу "єВідновлення".

"Речь идет о возможном перераспределении средств с программ с низкой эффективностью на более важные, которые дают более ощутимый результат для страны и экономики", — добавил эксперт.

Он также отметил, что возможность изменения подхода к программе "Национальный кэшбек" могла быть обусловлена позицией международных партнеров, ожидающих от Украины сокращения второстепенных расходов и роста эффективности бюджетной политики.

Что такое "Национальный кэшбек"

Госпрограмма "Национальный кэшбек" предусматривает возврат 10% стоимости покупки товаров украинского производства, представленных производителями для участия, и приобретенных в торговых точках, привлеченных в программу.

В программе принимают участие крупные национальные торговые сети, аптеки и автозаправки, региональные сети и магазины. Кешбек доступен более чем на 365 тыс. товаров украинского производства от более чем 1700 производителей.

Участие в программе могут принимать все граждане Украины старше 18 лет, а максимальная сумма кэшбека в месяц — 3000 гривен.