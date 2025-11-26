Кінець національного кешбеку? Що відбувається з фінансуванням багатомільярдної держпрограми

22 листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1510, якою, зокрема, вніс зміни до порядку фінансування державної програми “Національний кешбек”. Документ визначає, що нарахування та виплату коштів учасникам програми може бути припинено у разі нестачі бюджетного ресурсу.

"Перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 р. здійснюється у лютому 2026 р. у разі наявності бюджетних коштів… У разі відсутності бюджетних коштів… нарахування кешбеку припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 р. не здійснюється", — зазначено в офіційному документі.

Також уряд встановив кінцеві терміни виплат за програмою: нарахування кешбеку у 2026 році припиняється з 1 травня, а перерахування коштів за квітень 2026 року здійснюватиметься у травні 2026 року.

Мінекономіки все заперечує

Після публікації постанови у ЗМІ з’явилися припущення про припинення “Національного кешбеку”. Згодом Міністерство економіки на офіційному сайті опублікувало заяву, в якій спростувало інформацію про згортання програми.

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві економіки також наголосили, що в разі ухвалення будь-яких рішень, які можуть вплинути на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі.

Редакція Delo.ua звернулася до Мінекономіки з проханням роз’яснити ситуацію: якщо програма працює в штатному режимі, то чому у постанові з’явилася норма про можливість невиплат при нестачі коштів? Яку практичну ситуацію вона покликана врахувати?

У відповідь на запит в Мінекономіки запевнили, що програма "Національний кешбек" працює в штатному режимі і продовжуватиме працювати надалі.

"Споживачі купують українські товари, їм нараховується кешбек. Станом на зараз виплачені кошти кешбека за серпень. Готується виплата за вересень і жовтень", — повідомили в Мінекономіки.

У відомстві запевнили, що зазначені норми про можливість зупинки фінансування є стандартними формулюваннями для подібних документів, вони стосуються можливості технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

"Аналогічна норма міститься в постанові КМУ від 20 серпня 2024 р. № 952, якою регулювалась реалізація програми "Національний кешбек" в попередньому періоді. На роботу програми в цей період наявність аналогічної норми не вплинула", — запевнили в міністерстві.

Відповідаючи на питання редакції, чи гарантовано повне фінансування програми в бюджеті-2026 року (наразі проєкт держбюджету-2026 готується до другого читання в парламенті), в Мінекономіки запевнили, що відомство планує продовжувати роботу програми в 2026 році.

Чи дійсно все так, як запевняють в Мінекономіки

У відповідь на коментар Міністерства економіки редакція Delo.ua проаналізувала згадану постанову від 20 серпня 2024 р. № 952. Редакції не вдалося знайти в тексті згадку про можливість припинення фінансування, а тим більше вказівок на конкретні дати такого припинення, окрім вказання терміну дії програми нарахування кешбеку. Зокрема, в тексті йдеться: "Нарахування кешбеку його отримувачам у поточному бюджетному періоді припиняється з 30 листопада (2024 року — Ред.). У разі виділення коштів з держаного бюджету на програму “Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги” в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам поновлюється з 1 січня наступного бюджетного періоду. Нарахування кешбеку його отримувачам, які брали участь в експериментальному проекті у період з 1 грудня по 31 грудня поточного року, поновлюється з 1 січня наступного бюджетного періоду".

Наведене вище формулювання окреслює період дії програми, з можливістю його подовження. Але це зовсім не те, що "уряд встановив кінцеві терміни виплат за програмою: нарахування кешбеку у 2026 році припиняється з 1 травня, а перерахування коштів за квітень 2026 року здійснюватиметься у травні 2026 року".

Тож, попри запевнення Мінекономіки, питання щодо термінів дії програми "Національний кешбек" залишається відкритим.

Експерти про “Національний кешбек”

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму відеозверненні відреагував на зміни до минулорічної постанови Кабміну та заявив, що закладена в документі можливість зупинення виплат у разі нестачі бюджету демонструє реальний фінансовий стан держави в умовах війни. На його переконання, наразі всі витрати мають бути максимально виправданими та спрямованими на першочергові потреби.

Політик підкреслив, що частина державних програм викликає сумніви щодо їхньої ефективності на тлі зростання видатків на оборону й соціальну підтримку. На його переконання, в умовах обмежених ресурсів такі механізми як кешбек потребують переосмислення.

Разом з тим депутат зауважив, що проблема стосується не лише фінансування програми кешбеку, а є ширшою і охоплює загальну потребу у перегляді державних видатків в умовах дефіциту бюджету.

Редакція Delo.ua поспілкувалася з координатором експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованим експертом "CASE Україна" Олегом Гетманом, аби з’ясувати можливі причини появи в постанові норм про зупинення виплат кешбеку в разі відсутності фінансування.

Експерт зазначає, що бюджетні ресурси України перебувають під суттєвим навантаженням, оскільки весь обсяг доходів від податків фактично спрямовується на оборону. Соціальна сфера, медицина, освіта та інші напрямки вже тривалий час фінансуються за рахунок коштів міжнародних партнерів, що робить пріоритизацію державних видатків неминучою.

На його думку, програма кешбеку не продемонструвала відчутного впливу на зміни споживчої поведінки та має низький пріоритет у суспільно-економічному контексті. Він наголошує, що державні кошти можуть бути спрямовані на значно важливіші напрями, такі як гуманітарне розмінування, страхування воєнних ризиків або програму “єВідновлення”.

"Йдеться про можливий перерозподіл коштів із програм з низькою ефективністю на більш важливі, які дають більш відчутний результат для країни та економіки", — додав експерт.

Він також зазначив, що можливість зміни підходу до програми “Національний кешбек” могла бути зумовлена позицією міжнародних партнерів, які очікують від України скорочення другорядних видатків і зростання ефективності бюджетної політики.

Що таке "Національний кешбек"

Держпрограма “Національний кешбек” передбачає повернення 10% вартості покупки товарів українського виробництва, поданих виробниками для участі, та придбаних у торгових точках, що залучені до програми.

У програмі беруть участь великі національні торговельні мережі, аптеки та автозаправки, регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на понад 365 тисяч товарів українського виробництва від більш ніж 1700 виробників.

Участь у програмі можуть брати всі громадяни України віком старше 18 років, а максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.