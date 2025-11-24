Запланована подія 2

Читати українською

За неделю бизнес получил доступные кредиты на 1,8 млрд грн: основные направления финансирования

гривны
За неделю предприниматели получили доступные кредиты на 1,8 млрд грн / Shutterstock

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает активно поддерживать украинский микро-, малый и средний бизнес. За прошедшую неделю, с 17 по 21 ноября, предприниматели получили от уполномоченных банков 564 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Банки государственного сектора экономики профинансировали 398 из этих кредитов на сумму 0,9 млрд. грн.

Как пишет Delo . Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины .

Ключевые показатели

С начала 2025 года по программе "5-7-9%" уже выдано 25543 кредита на 75,9 млрд грн.

Всего за время действия военного положения в Украине (на 24 ноября текущего года) предприятия получили 95 178 кредитов на общую сумму 352,4 млрд грн.

Основные направления финансирования:

  • 79,10 млрд грн - на финансирование оборотного капитала ;
  • 56,84 млрд грн - на антивоенные цели ;
  • 52,92 млрд грн - на инвестиционные цели ;
  • 51,37 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции ;
  • 48,47 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска ;
  • 48,20 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей ;
  • 3,53 млрд грн - на финансирование энергосервиса.

С момента старта программы подписано 130 тыс. кредитных договоров на сумму 442 млрд грн.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП) под координацией Министерства финансов Украины. ФРП сотрудничает с 46 уполномоченными банками, обеспечивая все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошлую неделю уполномоченные банки выдали предпринимателям 401 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики – 249 кредитов на 0,6 млрд гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук