За тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,8 млрд грн: основні напрями фінансування

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує активно підтримувати український мікро-, малий та середній бізнес. За минулий тиждень, з 17 по 21 листопада, підприємці отримали від уповноважених банків 564 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн. Банки державного сектору економіки профінансували 398 із цих кредитів на суму 0,9 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ключові показники

З початку 2025 року за програмою "5-7-9%" вже видано 25 543 кредити на 75,9 млрд грн.

Загалом за час дії воєнного стану в Україні (станом на 24 листопада поточного року) підприємства отримали 95 178 кредитів на загальну суму 352,4 млрд грн.

Основні напрями фінансування:

79,10 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу ;

56,84 млрд грн — на антивоєнні цілі ;

52,92 млрд грн — на інвестиційні цілі ;

51,37 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції ;

48,47 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику ;

48,20 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників ;

3,53 млрд грн — на фінансування енергосервісу.

Від моменту старту програми, загалом підписано 130 тис. кредитних договорів на суму 442 млрд грн.

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП) під координацією Міністерства фінансів України. ФРП співпрацює з 46 уповноваженими банками, забезпечуючи всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу.

Нагадаємо,17 листопада повідомлялося, що у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень уповноважені банки видали підприємцям 401 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 249 кредитів на 0,6 млрд гривень.