Бізнес отримав 2,6 млрд грн "Доступних кредитів 5-7-9%" за тиждень

В Україні продовжується активна підтримка малого та середнього бізнесу через державну програму “Доступні кредити 5-7-9%”. За минулий тиждень уповноважені банки видали підприємцям 820 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Зокрема, від банків державного сектору економіки було надано 530 кредитів на суму 1 мільярд гривень, що свідчить про їхню значну роль у реалізації програми.

З початку 2025 року програма продемонструвала високу динаміку:

Підприємці отримали 24 578 кредитів на загальну суму 72,4 мільярда гривень .

Частка державних банків у цьому обсязі склала 17 080 кредитів на 35,5 мільярда гривень.

Загалом за час дії воєнного стану в Україні, програма "5-7-9%" стала ключовим інструментом підтримки економіки:

Видано 94 213 кредитів на суму 348,8 мільярда гривень .

Банки державного сектору надали 68 942 кредити на 177,2 мільярда гривень.

Станом на 10 листопада поточного року видано:

52,14 млрд грн – на інвестиційні цілі;

78,78 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

47,83 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

50,72 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

3,50 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;

47,13 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 129 035 кредитних договорів на 438,5 млрд грн

Загальний обсяг кредитування за програмою сягнув 438,5 млрд грн.

Нагадаємо, в середині жовтня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Також уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.