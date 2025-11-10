- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Бизнес получил 2,6 млрд грн "Доступных кредитов 5-7-9%" за неделю
В Украине продолжается активная поддержка малого и среднего бизнеса через государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали предпринимателям 820 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.
В частности, от банков государственного сектора экономики было предоставлено 530 кредитов на сумму 1 миллиард гривен, что свидетельствует об их значительной роли в реализации программы.
С начала 2025 года программа продемонстрировала высокую динамику:
- Предприниматели получили 24 578 кредитов на общую сумму 72,4 миллиарда гривен.
- Доля государственных банков в этом объеме составила 17 080 кредитов на 35,5 миллиарда гривен.
В целом за время действия военного положения в Украине программа "5-7-9%" стала ключевым инструментом поддержки экономики:
- Выдано 94 213 кредитов на сумму 348,8 миллиарда гривен.
- Банки государственного сектора предоставили 68 942 кредита на 177,2 миллиарда гривен.
По состоянию на 10 ноября текущего года выдано:
- 52,14 млрд грн – на инвестиционные цели;
- 78,78 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
- 47,83 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 50,72 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 3,50 млрд грн – на финансирование энергосервиса;
- 56,83 млрд грн – на антивоенные цели;
- 47,13 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта программы подписано 129 035 кредитных договоров на 438,5 млрд. грн.
Напомним, в середине октября в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 587 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд. грн.
Также правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властью.