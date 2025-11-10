Запланована подія 2

Бизнес получил 2,6 млрд грн "Доступных кредитов 5-7-9%" за неделю

гривны
820 льготных кредитов выдано по программе "5-7-9%" / Depositphotos

В Украине продолжается активная поддержка малого и среднего бизнеса через государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали предпринимателям 820 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

В частности, от банков государственного сектора экономики было предоставлено 530 кредитов на сумму 1 миллиард гривен, что свидетельствует об их значительной роли в реализации программы.

С начала 2025 года программа продемонстрировала высокую динамику:

  • Предприниматели получили 24 578 кредитов на общую сумму 72,4 миллиарда гривен.
  • Доля государственных банков в этом объеме составила 17 080 кредитов на 35,5 миллиарда гривен.

В целом за время действия военного положения в Украине программа "5-7-9%" стала ключевым инструментом поддержки экономики:

  • Выдано 94 213 кредитов на сумму 348,8 миллиарда гривен.
  • Банки государственного сектора предоставили 68 942 кредита на 177,2 миллиарда гривен.

По состоянию на 10 ноября текущего года выдано:

  • 52,14 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 78,78 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
  • 47,83 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 50,72 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 3,50 млрд грн – на финансирование энергосервиса;
  • 56,83 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 47,13 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 129 035 кредитных договоров на 438,5 млрд. грн.

Общий объем кредитования по программе составил 438,5 млрд грн.

Напомним, в середине октября в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 587 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд. грн.

Также правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властью.

Автор:
Татьяна Бессараб