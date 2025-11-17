За тиждень бізнес отримав 1,7 млрд грн пільгових кредитів

У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень уповноважені банки видали підприємцям 401 пільговий кредит на загальну суму 1,7 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 249 кредитів на 0,6 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Результати з початку 2025 року

З початку 2025 року за цією програмою українські підприємці отримали 24 979 кредитів на 74,1 млрд грн. При цьому, левову частку підтримки надали державні банки, видавши 17 329 кредитів на суму 36,1 млрд грн.

Загальні показники за час дії воєнного стану:

видано 94 614 кредитів;

на загальну суму 350,5 млрд грн.

Із цієї суми, банками державного сектору було видано 69 191 кредит на 177,8 млрд грн.

Станом на 17 листопада поточного року видано:

52,58 млрд грн – на інвестиційні цілі;

78,87 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

48,02 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

50,96 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

3,50 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі;

47,85 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Загалом з моменту старту програми підписано 129 436 кредитних договорів на 440,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 89 667 договорів на 204,4 млрд гривень.

Нагадаємо, в середині жовтня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

Також уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" на всі прифронтові території, запровадив нові правила для захисту українських виробників у публічних закупівлях та офіційно закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс комунікації підприємців із владою.