За неделю бизнес получил 1,7 млрд грн льготных кредитов

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошлую неделю уполномоченные банки выдали предпринимателям 401 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд грн, в частности, от банков государственного сектора экономики – 249 кредитов на 0,6 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

От банков государственного сектора экономики было предоставлено 249 кредитов на сумму 0,6 млрд. гривен.

Результаты с начала 2025 года

С начала 2025 г. по этой программе украинские предприниматели получили 24 979 кредитов на 74,1 млрд грн. При этом львиную долю поддержки предоставили государственные банки, выдав 17 329 кредитов на сумму 36,1 млрд грн.

Общие показатели за время действия военного положения:

выдано 94614 кредитов;

на общую сумму 350,5 млрд грн.

Из этой суммы банками государственного сектора было выдано 69 191 кредит на 177,8 млрд грн.

По состоянию на 17 ноября текущего года издано:

52,58 млрд грн – на инвестиционные цели;

78,87 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

48,02 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

50,96 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

3,50 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

56,84 млрд грн – на антивоенные цели;

47,85 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 129 436 кредитных договоров на 440,2 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики – 89 667 договоров на 204,4 млрд. гривен.

Напомним, в середине октября в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 587 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд. грн.

Также правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властью.