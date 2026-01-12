Запланована подія 2

У 2025 році українці оформили майже 7,8 тис. іпотек за програмою "єОселя" на 14,8 млрд грн

будинок житло ключ
У 2025 році українці оформили майже 7,8 тис. іпотек / Freepik

У 2025 році в межах державної програми доступного житла "єОселя" українці оформили 7 768 іпотечних кредитів. На це з державного бюджету було спрямовано 14,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову фінкомітету Данила Гетманцева.

Загалом за весь період дії програми видано 22,6 тис. кредитів на суму 38,89 млрд грн.

Минулого року позичальники частіше обирали житло на вторинному ринку — 57,8% угод, тоді як на новобудови припало 31,8%. Понад половину всіх кредитів — 11,3 тис. угод на 21,6 млрд грн — було оформлено у Києві та Київській області.

У прифронтових регіонах у 2025 році видано 2 855 пільгових іпотек на загальну суму 3,98 млрд грн, що становить лише 10–12% від загального обсягу програми. При цьому розрив між столичним регіоном та всіма прифронтовими областями разом узятими залишається суттєвим: майже у чотири рази — за кількістю кредитів та у 5,4 раза — за обсягом фінансування.

Окремо фіксується попит з боку внутрішньо переміщених осіб. У 2025 році понад 900 угод за програмою "єОселя" було укладено саме ВПО. Водночас у прифронтових областях іпотечне кредитування для переселенців залишається фактично заблокованим: зафіксовано лише поодинокі випадки на Миколаївщині (9 угод) та у Запорізькій області (16).

"Держава зобов’язана максимально спростити умови доступності кредитування для тих, хто потребує житло. Саме тому програму необхідно масштабувати та адаптувати, зокрема для захисників, ВПО, сімей з дітьми та вразливих верств населення", - додав Гетманцев.

У Мінекономіки додали, що за підсумками минулого тижня в межах державної програми "єОселя" українці оформили 104 іпотечні кредити на загальну суму 194 млн грн.

Пільгові кредити під 3% річних отримали 49 осіб, зокрема 37 військовослужбовців і працівників сектору безпеки, 5 медиків, 5 педагогів та 2 науковці.

Кредити під 7% були надані 55 позичальникам. Серед них — 35 громадян, які не мають власного житла, 18 внутрішньо переміщених осіб та 2 ветерани.

З початку 2026 року програмою "єОселя" вже скористалися 115 українців, які отримали пільгові іпотеки на загальну суму 216,5 млн грн.

Найбільше кредитів за цей період видано у Київській області — 37, у місті Києві — 9 та у Львівській області — 8.

Нагадаємо, у ВР планують розширити програму пільгової іпотеки "єОселя" ще на одну категорію населення - працівників державних і комунальних установ.

Автор:
Тетяна Гойденко