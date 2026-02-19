Іпотека в Україні зросла у 2,6 раза від довоєнного рівня завдяки змінам у “єОселі” — аналітики

Ринок роздрібного кредитування в Україні продовжує зростати. Основною рушійною силою цього процесу стала державна програма “єОселя”, що стимулює ринок попри попри війну та макроекономічні ризики. У 2026 році її модернізація може суттєво сприяти зростанню ринку споживчих кредитів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Центру економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”, і дані Національного банку України.

За оцінками аналітиків, станом на 1 січня 2026 року загальний обсяг роздрібного кредитного портфеля банківської системи становив 365,39 млрд грн, при цьому 97% кредитів видано у національній валюті.

“Попри війну та макроекономічні ризики, ринок роздрібного кредитування продовжує зростати”, — зазначила керівниця аналітичного департаменту “Фінансового пульсу” Діляра Мустафаєва.

Іпотека зросла у 2,6 раза завдяки “єОселі”

Найбільш помітні структурні зміни відбуваються саме в іпотечному сегменті. За 2025 рік портфель кредитів на придбання нерухомості зріс на 32%, а порівняно з початком 2022 року — у 2,6 раза. Частка іпотеки в роздрібному портфелі банків збільшилася з 7% до 12%.

Аналітики наголошують, що ключовим рушієм такого зростання стала програма “єОселя”, яка фактично перезапустила ринок житлового кредитування.

“Ключовим фактором стала державна програма “єОселя”. Вона фактично перезапустила іпотечний ринок. У 2026 році відбудеться її модернізація, що може забезпечити нову хвилю зростання виданих іпотечних кредитів”, — зазначає Мустафаєва.

Експерти наголошують, що саме іпотека має найбільший ефект: вона підтримує будівельну галузь, суміжні сектори та внутрішній попит, що є критично важливим у період відновлення країни.

Попри активізацію “єОселі”, рівень проникнення іпотеки в Україні залишається низьким. Співвідношення іпотечних кредитів домогосподарств до ВВП становить лише 0,45%, тоді як у країнах ЄС цей показник сягає десятків відсотків.

При цьому боргове навантаження населення залишається помірним: у 90% позичальників щомісячні платежі не перевищують 27% доходу, що створює підґрунтя для подальшого розвитку житлового кредитування.

Аналітики вважають, що за умов збереження макрофінансової стабільності та контрольованої інфляції саме оновлення програми “єОселя” може стати основним чинником нової хвилі іпотеки у 2026 році.

“Подальше активне зростання іпотечного сегмента може бути забезпечене насамперед завдяки модернізації програми “єОселя””, — підсумувала Діляра Мустафаєва.

Нагадаємо, завдяки програмі "єОселя" частка квартир, придбаних у забудовників, зросла у 2025 році до 64% від загального обсягу виданих іпотечних кредитів.