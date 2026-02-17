9,4 млрд грн на нове житло: як “єОселя” подвоїла попит на первинку за рік

Державна іпотечна програма “єОселя” у 2025 році стала одним із ключових драйверів розвитку первинного ринку житла в Україні. Завдяки програмі частка квартир, придбаних у забудовників, зросла до 64% від загального обсягу виданих іпотечних кредитів.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на першу заступницю голови правління ГЛОБУС БАНКУ Олену Дмітрієву.

Торік на купівлю житла в новобудовах було спрямовано 9,4 млрд грн іпотечних коштів. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 4,8 млрд грн, або лише 32% від загального обсягу іпотечного кредитування.

За словами експертки, попит на нове житло зростає внаслідок змін у правилах програми. Йдеться, зокрема, про зменшення допустимого віку житлових будинків, які можуть фінансуватися за програмою, а також активної акредитації нових житлових комплексів. Іншими словами — у пріоритет виходять саме об’єкти первинного ринку.

“Іпотека в межах “єОселі” у 2025 році виконувала не лише соціальну, а й економічну функцію. Кожна гривня, вкладена у нове житло, підтримувала будівельну галузь, суміжні виробництва та зайнятість населення”, — зазначила Олена Дмітрієва.

Найбільше іпотечних кредитів традиційно видавали у Києві та Київській області — понад 56% від загального обсягу. Серед регіонів також виділяються Львівська область із часткою 6% та Івано-Франківська область — 5%.

Водночас банківські експерти прогнозують, що у 2026 році вплив державної програми на первинний ринок житла може змінитися через оновлення умов “єОселі”, які обмежують вартість та площу квартир. Це може вплинути на доступність частини новобудов для потенційних позичальників.

Нагадаємо, 10 лютого в Україні змінили правила державної програми пільгової іпотеки “єОселя”. Уряд запровадив нові вимоги до площі та вартості житла, а також уточнив критерії участі позичальників, що може вплинути на доступність програми для українців.