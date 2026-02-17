9,4 млрд грн на новое жилье: как "єОселя" удвоила спрос на первичку за год

Государственная ипотечная программа "єОселя" в 2025 году стала одним из ключевых драйверов развития первичного рынка жилья в Украине. Благодаря программе доля квартир, приобретенных у застройщиков, выросла до 64% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на первую заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Елену Дмитриеву.

В прошлом году на покупку жилья в новостройках было направлено 9,4 млрд грн ипотечных средств. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 4,8 млрд грн, или лишь 32% от общего объема ипотечного кредитования.

По словам эксперта, спрос на новое жилье растет в результате изменений в правилах программы. Речь идет, в частности, об уменьшении допустимого возраста жилых домов, которые могут финансироваться по программе, а также активной аккредитации новых жилых комплексов. Иными словами, в приоритет выходят именно объекты первичного рынка.

"Ипотека в рамках "єОселя" в 2025 году выполняла не только социальную, но и экономическую функцию. Каждая гривна, вложенная в новое жилье, поддерживала строительную отрасль, смежные производства и занятость населения", — отметила Елена Дмитриева.

Больше ипотечных кредитов традиционно выдавали в Киеве и Киевской области — более 56% от общего объема. Среди регионов также выделяются Львовская область с долей 6% и Ивано-Франковская область — 5%.

В то же время банковские эксперты прогнозируют, что в 2026 году влияние государственной программы на первичный рынок жилья может измениться из-за обновления условий "єОселя", ограничивающих стоимость и площадь квартир. Это может повлиять на доступность части новостроек для потенциальных заемщиков.

Напомним, 10 февраля в Украине изменили правила государственной программы льготной ипотеки. Правительство ввело новые требования к площади и стоимости жилья, а также уточнило критерии участия заемщиков, что может повлиять на доступность программы для украинцев.