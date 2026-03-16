Программа "єОселя": через неделю банки выдали украинцам льготных ипотек на 274 млн грн

калькулятор, дом
За прошедшую неделю украинцы получили льготных ипотек на 274 млн. грн. / Freepik

За прошлую неделю в рамках государственной программы "єОселя" украинцы получили 151 новую ипотеку. Общая сумма предоставленных кредитных средств составляет 274 млн грн. Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве и в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Категории получателей

Кредиты по льготной ставке 3% получили 81 человек:

  • военные и работники сектора безопасности - 71;
  • медицинские работники - 6;
  • педагоги - 3;
  • ученые - 1.

Кредиты по ставке 7% получили 70 человек:

  • украинцы без собственного жилья - 49;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ) - 20;
  • ветераны – 1.

Региональное распределение

Наибольшее количество ипотечных кредитов на прошлой неделе выдано в следующих регионах:

  • Киевская область - 56;
  • город Киев - 27;
  • Винницкая область - 11.

По типу недвижимости подавляющее большинство ссуд (114) направлено на жилье первой продажи. Из них 45 объектов находятся в стадии строительства. На вторичном рынке приобретено 37 объектов недвижимости.

Показатели и дополнительные условия

Всего с начала 2026 года программой воспользовался 1601 украинец. Общая сумма выданных ипотек составляет около 3,2 млрд грн.

Программа "єОселя" доступна также жителям прифронтовых территорий. Для этой категории предусмотрены специальные условия:

  • государственная компенсация 70% первого взноса;
  • компенсация 70% ежемесячных платежей в течение первого года;
  • до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении документов.

Напомним, в конце февраля по программе "єОселя" украинцы получили 121 новую ипотеку на общую сумму 221 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук