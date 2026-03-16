Программа "єОселя": через неделю банки выдали украинцам льготных ипотек на 274 млн грн

За прошлую неделю в рамках государственной программы "єОселя" украинцы получили 151 новую ипотеку. Общая сумма предоставленных кредитных средств составляет 274 млн грн. Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве и в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Категории получателей

Кредиты по льготной ставке 3% получили 81 человек:

военные и работники сектора безопасности - 71;

медицинские работники - 6;

педагоги - 3;

ученые - 1.

Кредиты по ставке 7% получили 70 человек:

украинцы без собственного жилья - 49;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) - 20;

ветераны – 1.

Региональное распределение

Наибольшее количество ипотечных кредитов на прошлой неделе выдано в следующих регионах:

Киевская область - 56;

город Киев - 27;

Винницкая область - 11.

По типу недвижимости подавляющее большинство ссуд (114) направлено на жилье первой продажи. Из них 45 объектов находятся в стадии строительства. На вторичном рынке приобретено 37 объектов недвижимости.

Показатели и дополнительные условия

Всего с начала 2026 года программой воспользовался 1601 украинец. Общая сумма выданных ипотек составляет около 3,2 млрд грн.

Программа "єОселя" доступна также жителям прифронтовых территорий. Для этой категории предусмотрены специальные условия:

государственная компенсация 70% первого взноса;

компенсация 70% ежемесячных платежей в течение первого года;

до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении документов.

Напомним, в конце февраля по программе "єОселя" украинцы получили 121 новую ипотеку на общую сумму 221 млн. грн.