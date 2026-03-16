Программа "єОселя": через неделю банки выдали украинцам льготных ипотек на 274 млн грн
За прошлую неделю в рамках государственной программы "єОселя" украинцы получили 151 новую ипотеку. Общая сумма предоставленных кредитных средств составляет 274 млн грн. Наибольшее количество кредитов выдано в Киеве и в Киевской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Категории получателей
Кредиты по льготной ставке 3% получили 81 человек:
- военные и работники сектора безопасности - 71;
- медицинские работники - 6;
- педагоги - 3;
- ученые - 1.
Кредиты по ставке 7% получили 70 человек:
- украинцы без собственного жилья - 49;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ) - 20;
- ветераны – 1.
Региональное распределение
Наибольшее количество ипотечных кредитов на прошлой неделе выдано в следующих регионах:
- Киевская область - 56;
- город Киев - 27;
- Винницкая область - 11.
По типу недвижимости подавляющее большинство ссуд (114) направлено на жилье первой продажи. Из них 45 объектов находятся в стадии строительства. На вторичном рынке приобретено 37 объектов недвижимости.
Показатели и дополнительные условия
Всего с начала 2026 года программой воспользовался 1601 украинец. Общая сумма выданных ипотек составляет около 3,2 млрд грн.
Программа "єОселя" доступна также жителям прифронтовых территорий. Для этой категории предусмотрены специальные условия:
- государственная компенсация 70% первого взноса;
- компенсация 70% ежемесячных платежей в течение первого года;
- до 40 тыс. грн. на сопутствующие расходы при оформлении документов.
Напомним, в конце февраля по программе "єОселя" украинцы получили 121 новую ипотеку на общую сумму 221 млн. грн.