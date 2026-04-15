Во Львове построят ЖК с детсадом вместо недостроя

Визуализация будущего ЖК. / Львовский городской совет

Во Львове на месте недостроенного жилого комплекса по улице Шевченко, 307-А планируют возвести новый ЖК с детским садом. Соответствующее обращение в городское управление архитектуры подал новый застройщик

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Львовский городской совет .

По словам главного архитектора Львова Антона Коломейцева, в городское управление архитектуры обратилось ООО "Каньон" с заявлением на получение градостроительных условий и ограничений. Компания планирует реализовать проект строительства многоквартирных домов с подземным паркингом, общественными просторами и детским садом на 45 мест.

Коломейцев пояснил, что в пределах этого комплекса, предусмотренного детальным планом территории, часть жилья в свое время не достроили, из-за чего жильцы неоднократно обращались с просьбой о завершении проекта. Появился застройщик, готовый довести строительство до конца, дополнив комплекс новыми зданиями, а также возвести детский сад и передать его в собственность общины.

Проект предполагает формирование полноценной жилищной инфраструктуры. В подземном паркинге запланирована двухуровневая парковка, а количество мест рассчитано с учетом потребностей как новых домов, так и уже построенных секций комплекса.

При доработке проекта также обновили архитектурный облик сооружений, сделав его более сбалансированным и адаптированным к существующей застройке.

Отдельное внимание было уделено внутреннему двору: его обустроят как комфортное пространство для отдыха, детских игр и удобного пользования для людей с инвалидностью и всех жителей комплекса.

Напомним, в Гостомеле начали строить первые дома на месте разрушенного военного городка. Проект восстановления военного городка в Гостомеле перешел в активную фазу строительства первых 144 квартир.