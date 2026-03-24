Квартиры от $36 тысяч: Ивано-Франковск становится одним из самых доступных городов для жилья

Предложения на рынке стартуют примерно от 30 тысяч долларов / Freepik

В Ивано-Франковске сохраняется относительно доступный уровень цен на недвижимость – однокомнатную квартиру здесь можно купить примерно от 30-36 тысяч долларов.

Об этом в интервью Delo.ua сообщил директор по развитию строительной компании Socium Developer Олег Доскач.

По данным рынка, средняя стоимость жилья в новостройках составляет около 900–970 долларов за квадратный метр.

Это существенно дешевле, чем в крупных городах запада Украины, в частности, во Львове, где цены значительно выше.

На практике это означает, что базовые предложения на рынке стартуют примерно от 30 тысяч долларов, а более типичные варианты – в пределах 33-36 тысяч. В отдельных случаях можно найти даже более дешевые квартиры – около 27-28 тысяч долларов, но такие предложения обычно имеют меньшую площадь или нуждаются в ремонте.

Эксперты объясняют относительную доступность рынка несколькими факторами: активным строительством, более низкими затратами застройщиков и конкуренцией между ними. В то же время, спрос растет – значительную часть покупателей составляют внутренне перемещенные лица.

Несмотря на это, девелоперы прогнозируют, что цены могут постепенно расти из-за удорожания материалов и стабильного спроса.

"Дорожают строительные материалы, труд. Кроме того, есть дефицит рабочей силы  многие люди мобилизованы или уехали за границу. Это все непосредственно влияет на себестоимость и, соответственно, на конечную цену жилья",  комментирует директор по развитию строительной компании Socium Developer Олег Доскач.

По словам руководителя, компания предоставляет рассрочку до двух лет при уплате первого взноса – 35%.

"Мы ищем реинвестирование собственных средств, привлекаем финансы у других соинвесторов, но преимущественно не физических лиц, покупающих квартиры. И как следствие формируем уже строительство. В общей структуре затрат это где-то около 25-30%, которые мы вкладываем в свои средства. Этим и обусловлен первый вклад", – говорит Олег Доскач.

Напомним, в ряде областных центров зафиксировали рост цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Лидером роста оказался Тернополь – 27%, а падение цен зафиксировано в Херсоне и Запорожье.

Автор:
Ярослава Тюпка