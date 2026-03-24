Квартиры от $36 тысяч: Ивано-Франковск становится одним из самых доступных городов для жилья

В Ивано-Франковске сохраняется относительно доступный уровень цен на недвижимость – однокомнатную квартиру здесь можно купить примерно от 30-36 тысяч долларов.

Об этом в интервью Delo.ua сообщил директор по развитию строительной компании Socium Developer Олег Доскач.

По данным рынка, средняя стоимость жилья в новостройках составляет около 900–970 долларов за квадратный метр.

Это существенно дешевле, чем в крупных городах запада Украины, в частности, во Львове, где цены значительно выше.

На практике это означает, что базовые предложения на рынке стартуют примерно от 30 тысяч долларов, а более типичные варианты – в пределах 33-36 тысяч. В отдельных случаях можно найти даже более дешевые квартиры – около 27-28 тысяч долларов, но такие предложения обычно имеют меньшую площадь или нуждаются в ремонте.

Эксперты объясняют относительную доступность рынка несколькими факторами: активным строительством, более низкими затратами застройщиков и конкуренцией между ними. В то же время, спрос растет – значительную часть покупателей составляют внутренне перемещенные лица.

Несмотря на это, девелоперы прогнозируют, что цены могут постепенно расти из-за удорожания материалов и стабильного спроса.

"Дорожают строительные материалы, труд. Кроме того, есть дефицит рабочей силы – многие люди мобилизованы или уехали за границу. Это все непосредственно влияет на себестоимость и, соответственно, на конечную цену жилья", – комментирует директор по развитию строительной компании Socium Developer Олег Доскач.

По словам руководителя, компания предоставляет рассрочку до двух лет при уплате первого взноса – 35%.

"Мы ищем реинвестирование собственных средств, привлекаем финансы у других соинвесторов, но преимущественно не физических лиц, покупающих квартиры. И как следствие формируем уже строительство. В общей структуре затрат это где-то около 25-30%, которые мы вкладываем в свои средства. Этим и обусловлен первый вклад", – говорит Олег Доскач.

Напомним, в ряде областных центров зафиксировали рост цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Лидером роста оказался Тернополь – 27%, а падение цен зафиксировано в Херсоне и Запорожье.