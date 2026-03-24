Квартири від $36 тисяч: Івано-Франківськ стає одним із найдоступніших міст для житла

В Івано-Франківську зберігається відносно доступний рівень цін на нерухомість – однокімнатну квартиру тут можна придбати приблизно від 30-36 тисяч доларів.

Про це в інтерв’ю Delo.ua повідомив директор із розвитку будівельної компанії Socium Developer Олег Доскач.

За даними ринку, середня вартість житла у новобудовах становить близько 900-970 доларів за квадратний метр.

Це суттєво дешевше, ніж у великих містах заходу України, зокрема у Львові, де ціни значно вищі.

На практиці це означає, що базові пропозиції на ринку стартують приблизно від 30 тисяч доларів, а більш типові варіанти – у межах 33-36 тисяч. В окремих випадках можна знайти навіть дешевші квартири – близько 27-28 тисяч доларів, але такі пропозиції зазвичай мають меншу площу або потребують ремонту.

Експерти пояснюють відносну доступність ринку кількома факторами: активним будівництвом, нижчими витратами забудовників та конкуренцією між ними. Водночас попит зростає – значну частину покупців становлять внутрішньо переміщені особи.

Попри це, девелопери прогнозують, що ціни можуть поступово зростати через подорожчання матеріалів і стабільний попит.

“Дорожчають будівельні матеріали, праця. Крім того, є дефіцит робочої сили – багато людей мобілізовано або виїхали за кордон. Це все безпосередньо впливає на собівартість і, відповідно, на кінцеву ціну житла”, – коментує директор із розвитку будівельної компанії Socium Developer Олег Доскач.

За словами керівника, компанія надає розтермінування до двох років за умови сплати першого внеску – 35%.

“Ми шукаємо реінвестування власних коштів, залучаємо фінанси в інших співінвесторів, але переважно не фізичних осіб, які купують квартири. І як наслідок формуємо вже будівництво. В загальній структурі витрат це десь близько 25-30%, які ми вкладаємо у свої кошти. Цим і обумовлений перший внесок”, – говорить Олег Доскач.

Нагадаємо, в ряді обласних центрів зафіксували ріст цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку. Лідером зростання виявився Тернопіль – 27%, натомість падіння цін зафіксовано в Херсоні та Запоріжжі.