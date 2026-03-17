На ринку новобудов – нові тренди: які вимоги покупців до житла варто врахувати

Покупці вже не орієнтуються не лише на ціну. Ключовими вимогами до нової квартири стає безпека та автономність. Тому високим попитом користується нерухомість в західних регіонах, обладнана сучасними технологіями, що забезпечують комфорт проживання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на комерційну директорку будівельної компанії GAZDA Маріанну Бігунець.

У 2026 році понад 40% запитів на новобудови припав на західні регіони - Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Тернопільська області. Житло в Києві та області цікавить понад чверть потенційних покупців, ще близько 15% припадає на Одеський регіон. Інші області сумарно формують близько 20% попиту.

За її словами, існує ряд факторів, що впливають на вибір житла. Насамперед – безпека, ефективність протиповітряної оборони та рівень енергетичної автономності житлових комплексів. Покупці дедалі частіше дивляться не лише на ціну чи локацію, а передусім – на безпеку та комфорт проживання в умовах воєнних ризиків.

“Ситуація у 2026 році суттєво не відрізняється від попереднього: найбільший інтерес зберігається до міст заходу України – Львова, Івано-Франківська, Чернівців та Ужгорода, де ризики залишаються нижчими, ніж у регіонах, що регулярно зазнають обстрілів”, – зазначає Маріанна Бігунець.

Водночас ринок поступово зміщується на користь покупця. У західних областях співвідношення попиту до пропозиції становить приблизно 1,3–1,5, у Києві та області – 1,5-1,7. Це змушує девелоперів уважніше працювати над якістю проєктів і пропонувати додаткові переваги.

Така тенденція почала формуватися ще у 2020–2021 роках, коли пропозиція на первинному ринку перевищила попит. Відтоді покупці отримали ширший вибір і стали більш вимогливими до характеристик житла.

Сьогодні якість будівництва вже не є конкурентною перевагою – це базовий стандарт. Натомість вирішальними стають рівень комфорту, безпека, інфраструктура та інвестиційна привабливість об’єкта. Саме ці фактори можуть пояснювати різницю в ціні: у комплексах із сучасними рішеннями вартість квадратного метра може бути на 40-50% вищою.

“Покупця вже складно зацікавити лише стінами та стелею. Якість будівництва сприймається як базовий стандарт, а не як унікальна перевага. На перший план виходять додаткові характеристики житлового комплексу – рівень комфорту, безпеки, інфраструктура ЖК та інвестиційна привабливість об’єкта. Саме за цими параметрами потенційні покупці дедалі частіше ухвалюють рішення про придбання житла”, – наголосила Маріанна Бігунець.

Що шукають покупці: 11 ключових характеристик сучасних ЖК

Серед основних запитів покупців – не лише енергоефективність чи зручне планування, а й інноваційні рішення, які формують нову якість життя.

Найбільш затребуваними є:

Безключовий доступ (Face ID) – системи розпізнавання обличчя для входу до під’їзду та на територію.

Комплексна система безпеки – відеоспостереження, контроль доступу та охорона.

Якісна шумоізоляція – знижений рівень шуму між квартирами та ззовні.

Дизайнерські холи – під’їзди як повноцінний естетичний простір.

Smart-ландшафт – автоматизований догляд за зеленими зонами.

Підземні сміттєві системи – відсутність контейнерів у дворі та покращена санітарія.

Формат Ready-to-Live – квартири з ремонтом, меблями та технікою, готові до заселення.

Двір без авто – автомобілі винесені за межі житлового простору.

SPA та спортивна інфраструктура – фітнес-зали, басейни, зони відпочинку.

Безбар’єрність – доступність для всіх категорій мешканців.

Клубний формат забудови – малоповерхові комплекси з камерною атмосферою.

“Сьогодні девелопери дедалі більше підлаштовуються під потреби покупців. Конкуренція на ринку змушує не лише підвищувати якість житлових проєктів, а й пропонувати рішення, що відповідають сучасним європейським стандартам житла”, – підсумувала Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, лідер за вартістю нового житла – Житомир. Київ посів друге місце. Попри відносно стримане зростання – лише на 4% за рік, у лютому 2026 року середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах досягла 57,1 тис. грн.

Також повідомлялось, що попит на новобудови зріс на 23%. Він формується передусім потребами безпеки та покращенням житлових умов – повідомила співвласниця будівельної компанії STIKON Жанна Крючкова.