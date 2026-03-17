На ринку новобудов – нові тренди: які вимоги покупців до житла варто врахувати

Сьогодні покупці готові платити більше за якісне житло. / Freepik

Покупці вже не орієнтуються не лише на ціну. Ключовими вимогами до нової квартири стає безпека та автономність. Тому високим попитом користується нерухомість в західних регіонах, обладнана сучасними технологіями, що забезпечують комфорт проживання. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на комерційну директорку будівельної компанії GAZDA Маріанну Бігунець.

У 2026 році понад 40% запитів на новобудови припав на західні регіони - Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Тернопільська області. Житло в Києві та області цікавить понад чверть потенційних покупців, ще близько 15% припадає на Одеський регіон. Інші області сумарно формують близько 20% попиту.

За її словами, існує ряд факторів, що впливають на вибір житла. Насамперед  безпека, ефективність протиповітряної оборони та рівень енергетичної автономності житлових комплексів. Покупці дедалі частіше дивляться не лише на ціну чи локацію, а передусім  на безпеку та комфорт проживання в умовах воєнних ризиків.

“Ситуація у 2026 році суттєво не відрізняється від попереднього: найбільший інтерес зберігається до міст заходу України  Львова, Івано-Франківська, Чернівців та Ужгорода, де ризики залишаються нижчими, ніж у регіонах, що регулярно зазнають обстрілів”,  зазначає Маріанна Бігунець.

Водночас ринок поступово зміщується на користь покупця. У західних областях співвідношення попиту до пропозиції становить приблизно 1,3–1,5, у Києві та області  1,5-1,7. Це змушує девелоперів уважніше працювати над якістю проєктів і пропонувати додаткові переваги.

Така тенденція почала формуватися ще у 2020–2021 роках, коли пропозиція на первинному ринку перевищила попит. Відтоді покупці отримали ширший вибір і стали більш вимогливими до характеристик житла.

Сьогодні якість будівництва вже не є конкурентною перевагою  це базовий стандарт. Натомість вирішальними стають рівень комфорту, безпека, інфраструктура та інвестиційна привабливість об’єкта. Саме ці фактори можуть пояснювати різницю в ціні: у комплексах із сучасними рішеннями вартість квадратного метра може бути на 40-50% вищою.

“Покупця вже складно зацікавити лише стінами та стелею. Якість будівництва сприймається як базовий стандарт, а не як унікальна перевага. На перший план виходять додаткові характеристики житлового комплексу  рівень комфорту, безпеки, інфраструктура ЖК та інвестиційна привабливість об’єкта. Саме за цими параметрами потенційні покупці дедалі частіше ухвалюють рішення про придбання житла”,  наголосила Маріанна Бігунець.

Що шукають покупці: 11 ключових характеристик сучасних ЖК

Серед основних запитів покупців  не лише енергоефективність чи зручне планування, а й інноваційні рішення, які формують нову якість життя.

Найбільш затребуваними є:

  • Безключовий доступ (Face ID) – системи розпізнавання обличчя для входу до під’їзду та на територію.
  • Комплексна система безпеки – відеоспостереження, контроль доступу та охорона.
  • Якісна шумоізоляція – знижений рівень шуму між квартирами та ззовні.
  • Дизайнерські холи – під’їзди як повноцінний естетичний простір.
  • Smart-ландшафт – автоматизований догляд за зеленими зонами.
  • Підземні сміттєві системи – відсутність контейнерів у дворі та покращена санітарія.
  • Формат Ready-to-Live – квартири з ремонтом, меблями та технікою, готові до заселення.
  • Двір без авто – автомобілі винесені за межі житлового простору.
  • SPA та спортивна інфраструктура – фітнес-зали, басейни, зони відпочинку.
  • Безбар’єрність – доступність для всіх категорій мешканців.
  • Клубний формат забудови – малоповерхові комплекси з камерною атмосферою.

“Сьогодні девелопери дедалі більше підлаштовуються під потреби покупців. Конкуренція на ринку змушує не лише підвищувати якість житлових проєктів, а й пропонувати рішення, що відповідають сучасним європейським стандартам житла”,  підсумувала Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, лідер за вартістю нового житла – Житомир. Київ посів друге місце.  Попри відносно стримане зростання – лише на 4% за рік, у лютому 2026 року середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах досягла 57,1 тис. грн.

Також повідомлялось, що попит на новобудови зріс на 23%. Він формується передусім потребами безпеки та покращенням житлових умов – повідомила співвласниця будівельної компанії STIKON Жанна Крючкова.

Автор:
Ярослава Тюпка