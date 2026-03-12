Попит на новобудови зріс на 23% у 2026 році: девелопер назвав причину

На початку 2026 року ринок первинної нерухомості став помітно активнішим. Основними мотивами для придбання квартир у новобудовах залишаються прагнення покращити житлові умови, інвестиційна привабливість та довіра до забудовника.

Про це у коментарі для Delo.ua повідомила співвласниця будівельної компанії STIKON Жанна Крючкова.

За словами девелопера, попит за рік збільшився на 23%.

“Попит на житло формується передусім базовими потребами: безпекою, покращенням житлових умов, інвестиційною доцільністю та довірою до девелопера”, - говорить Жанна Крючкова.

Водночас фахівчиня зазначила, що енергетична ситуація та ризики блекаутів лише частково впливають на рішення покупців і не є ключовим фактором формування попиту.

Ціни зростають не лише через собівартість

Порівняно з 2025 роком середній рівень цін на первинку у доларовому еквіваленті зріс у межах 10-12%. Основна причина – зростання собівартості будівництва, а також нові вимоги до будівництва житла. Так, вони передбачають, що житлові будинки повинні забезпечувати автономну роботу критичних систем до 48 годин, що також підвищує витрати девелоперів.

“Окрім обов’язкових норм, частина девелоперів впроваджує додаткові рішення понад норми: сонячні панелі, акумуляторні системи, потужніші генератори, резервування інженерних вузлів, автономне живлення телекомунікаційної інфраструктури тощо”, – говорить Жанна Крюкова.

За її словами, такі рішення підвищують ціну помешкання в середньому на кілька відсотків.

Ціни на новобудови зростають майже в усіх регіонах країни. У деяких областях річне зростання вартості квадратного метра перевищило 20%, водночас у столиці та інших крупних містах воно залишалося стриманим.

Аналітики ринку прогнозують, що у 2026 році вартість квадратного метра може зрости ще на 7-13%, особливо у відносно безпечних регіонах країни.

Нагадаємо, Житомир став новим лідером за вартістю квартир на первинному ринку, Київ посів друге місце. Попри відносно стримане зростання – лише на 4% за рік, у лютому 2026 року середня ціна квадратного метра у столичних новобудовах досягла 57,1 тис. грн.