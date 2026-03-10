Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,10

43,95

EUR

51,50

51,27

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку

будинки новобудови небо хмарочоси
На вторинному ринку попит починає збільшуватись. / Freepik

Ціни на первинне житло залишаються стабільним, найбільше подорожчання зафіксували на Закарпатті. В експлуатацію ввели п’ять нових будинків. Ще більш активним був вторинний ринок - у ряді регіонів суттєво збільшився інтерес до квартир. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичний звіт DIM.RIA щодо ситуації на ринку житла в Україні за лютий 2026 року. 

Дослідження охоплює сегменти первинного та вторинного житла, а також ринок оренди. Аналітики проаналізували зміну попиту, пропозиції та цін, порівнявши показники з січнем 2026 року і аналогічним періодом минулого року.

Первинний ринок: стабільні ціни та активізація покупців

Пропозиція

На ринку новобудов у лютому суттєвих змін у роботі відділів продажів не відбулося. Як і в попередньому місяці, працюють приблизно 83% відділів продажу житлових комплексів.

Протягом місяця в експлуатацію ввели п’ять нових будинків, що включають сім секцій. Більшість із них зосереджена у Київській області - п’ять секцій, одна з яких у столиці. Ще по одній секції з’явилося у Рівненській та Дніпропетровській областях.

Ціни

Цінова ситуація на первинному ринку залишається відносно стабільною. У більшості регіонів вартість квадратного метра змінювалась незначно - у межах кількох відсотків.

Найбільше подорожчання зафіксували у Закарпатській області, де ціна зросла приблизно на 8%.

Фото 2 — Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку
Вартість квадратного метра в квартирах первинного ринку

Найдорожчим містом для купівлі житла в новобудовах залишається Київ. У лютому середня ціна квадратного метра тут становила 1426 доларів, що на 0,5% більше, ніж у січні.

Водночас у деяких регіонах ціни дещо знизилися. Найбільш помітне падіння відбулося у Запорізькій області, де вартість квадратного метра зменшилася приблизно на 3,5%.

Попит

Попит на нове житло у лютому демонстрував позитивну динаміку майже по всій країні. Найбільш відчутне зростання інтересу до новобудов зафіксовано у:

  • Житомирській області - +38%
  • Закарпатській області - +22%
  • Тернопільській області - +21%

Водночас у прифронтових регіонах попит зменшився. Найбільше зниження спостерігалося у Сумській області (-15%). Також спад зафіксували у Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.

Вторинний ринок: більше оголошень і зростання інтересу покупців

Пропозиція

На вторинному ринку житла у лютому помітно збільшилася кількість нових оголошень про продаж квартир. Найбільший приріст пропозиції спостерігався у:

Фото 3 — Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку
Пропозиція на ринку вторинного житла. 
  • Києві - +15%
  • Львівській області - +11%
  • Чернігівській області - +8%
  • Чернівецькій області - +7%

Разом з тим у кількох регіонах пропозиція дещо скоротилася. Це стосується Кіровоградської області (-3%), а також Житомирської, Полтавської та Сумської областей, де кількість оголошень зменшилася приблизно на 1%.

Ціни

Цінова ситуація на вторинному ринку відрізняється залежно від регіону.

Фото 4 — Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку
Ціни за однокімнатні квартири на вторинному ринку.

Найшвидше зростання вартості житла у лютому зафіксували у:

  • Сумській області - +21%
  • Тернопільській області - +12%
  • Черкаській області - +11%

У більшості інших регіонів ціни залишилися приблизно на рівні січня.

Найдоступніше житло на вторинному ринку зафіксоване у Запорізькій області, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 16 тисяч доларів.

Натомість Київ залишається найдорожчим ринком: середня вартість однокімнатного житла тут у лютому становила приблизно 89 тисяч доларів.

Фото 5 — Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку

Якщо розглядати столицю детальніше, найбільші ціни традиційно спостерігаються у Печерському районі, де однокімнатна квартира коштує в середньому близько 180 тисяч доларів. Найдоступнішим залишається Деснянський район - приблизно 49,5 тисячі доларів за однокімнатне житло.

Попит

Інтерес покупців до квартир на вторинному ринку у лютому продовжив зростати практично по всій країні. Найбільше збільшення попиту зафіксовано у:

  • Чернігівській області - +28%
  • Житомирській області - +17%
  • Київській області - +16%
  • Черкаській області - +16%
  • Миколаївській області - +16%

Окремо аналітики звертають увагу на Тернопільську область, де спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією. У середньому на одне оголошення тут припадає близько 4,4 потенційних покупців, що свідчить про високий рівень конкуренції серед шукачів житла.

Фото 6 — Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку
Попит на вторинне житло.

Загальна тенденція

За підсумками лютого український ринок нерухомості демонструє поступове відновлення активності. Попит на житло зростає як у сегменті новобудов, так і на вторинному ринку, тоді як ціни здебільшого залишаються стабільними з незначними регіональними коливаннями.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка ринку значною мірою залежатиме від економічної ситуації, безпекових факторів та темпів відновлення будівельної галузі.

Нагадаємо, у Львові планують збудувати новий житловий масив на місці занедбаних теплиць. 

Автор:
Ярослава Тюпка