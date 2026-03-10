Попит на квартири в Україні зростає: які ціни на новобудови та на вторинному ринку

Ціни на первинне житло залишаються стабільним, найбільше подорожчання зафіксували на Закарпатті. В експлуатацію ввели п’ять нових будинків. Ще більш активним був вторинний ринок - у ряді регіонів суттєво збільшився інтерес до квартир.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітичний звіт DIM.RIA щодо ситуації на ринку житла в Україні за лютий 2026 року.

Дослідження охоплює сегменти первинного та вторинного житла, а також ринок оренди. Аналітики проаналізували зміну попиту, пропозиції та цін, порівнявши показники з січнем 2026 року і аналогічним періодом минулого року.

Первинний ринок: стабільні ціни та активізація покупців

Пропозиція

На ринку новобудов у лютому суттєвих змін у роботі відділів продажів не відбулося. Як і в попередньому місяці, працюють приблизно 83% відділів продажу житлових комплексів.

Протягом місяця в експлуатацію ввели п’ять нових будинків, що включають сім секцій. Більшість із них зосереджена у Київській області - п’ять секцій, одна з яких у столиці. Ще по одній секції з’явилося у Рівненській та Дніпропетровській областях.

Ціни

Цінова ситуація на первинному ринку залишається відносно стабільною. У більшості регіонів вартість квадратного метра змінювалась незначно - у межах кількох відсотків.

Найбільше подорожчання зафіксували у Закарпатській області, де ціна зросла приблизно на 8%.

Вартість квадратного метра в квартирах первинного ринку

Найдорожчим містом для купівлі житла в новобудовах залишається Київ. У лютому середня ціна квадратного метра тут становила 1426 доларів, що на 0,5% більше, ніж у січні.

Водночас у деяких регіонах ціни дещо знизилися. Найбільш помітне падіння відбулося у Запорізькій області, де вартість квадратного метра зменшилася приблизно на 3,5%.

Попит

Попит на нове житло у лютому демонстрував позитивну динаміку майже по всій країні. Найбільш відчутне зростання інтересу до новобудов зафіксовано у:

Житомирській області - +38%

Закарпатській області - +22%

Тернопільській області - +21%

Водночас у прифронтових регіонах попит зменшився. Найбільше зниження спостерігалося у Сумській області (-15%). Також спад зафіксували у Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.

Вторинний ринок: більше оголошень і зростання інтересу покупців

Пропозиція

На вторинному ринку житла у лютому помітно збільшилася кількість нових оголошень про продаж квартир. Найбільший приріст пропозиції спостерігався у:

Пропозиція на ринку вторинного житла.

Києві - +15%

Львівській області - +11%

Чернігівській області - +8%

Чернівецькій області - +7%

Разом з тим у кількох регіонах пропозиція дещо скоротилася. Це стосується Кіровоградської області (-3%), а також Житомирської, Полтавської та Сумської областей, де кількість оголошень зменшилася приблизно на 1%.

Ціни

Цінова ситуація на вторинному ринку відрізняється залежно від регіону.

Ціни за однокімнатні квартири на вторинному ринку.

Найшвидше зростання вартості житла у лютому зафіксували у:

Сумській області - +21%

Тернопільській області - +12%

Черкаській області - +11%

У більшості інших регіонів ціни залишилися приблизно на рівні січня.

Найдоступніше житло на вторинному ринку зафіксоване у Запорізькій області, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 16 тисяч доларів.

Натомість Київ залишається найдорожчим ринком: середня вартість однокімнатного житла тут у лютому становила приблизно 89 тисяч доларів.

Якщо розглядати столицю детальніше, найбільші ціни традиційно спостерігаються у Печерському районі, де однокімнатна квартира коштує в середньому близько 180 тисяч доларів. Найдоступнішим залишається Деснянський район - приблизно 49,5 тисячі доларів за однокімнатне житло.

Попит

Інтерес покупців до квартир на вторинному ринку у лютому продовжив зростати практично по всій країні. Найбільше збільшення попиту зафіксовано у:

Чернігівській області - +28%

Житомирській області - +17%

Київській області - +16%

Черкаській області - +16%

Миколаївській області - +16%

Окремо аналітики звертають увагу на Тернопільську область, де спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією. У середньому на одне оголошення тут припадає близько 4,4 потенційних покупців, що свідчить про високий рівень конкуренції серед шукачів житла.

Попит на вторинне житло.

Загальна тенденція

За підсумками лютого український ринок нерухомості демонструє поступове відновлення активності. Попит на житло зростає як у сегменті новобудов, так і на вторинному ринку, тоді як ціни здебільшого залишаються стабільними з незначними регіональними коливаннями.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка ринку значною мірою залежатиме від економічної ситуації, безпекових факторів та темпів відновлення будівельної галузі.

Нагадаємо, у Львові планують збудувати новий житловий масив на місці занедбаних теплиць.