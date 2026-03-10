Запланована подія 2

Недвижимость в феврале: в каких регионах появились новые дома и где был наибольший спрос

дома новостройки небо небоскребы
На вторичном рынке спрос начинает увеличиваться. / Freepik

Цены на первичное жилье остаются стабильными, наибольшее подорожание зафиксировали на Закарпатье. В эксплуатацию ввели пять новых домов. Еще более активным был вторичный рынок – в ряде регионов существенно увеличился интерес к квартирам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитический отчет DIM.RIA о ситуации на рынке жилья в Украине за февраль 2026 года.

Исследование включает сегменты первичного и вторичного жилья, а также рынок аренды. Аналитики проанализировали изменение спроса, предложения и цен, сравнив показатели с январем 2026 года и аналогичным периодом в прошлом году.

Первичный рынок: стабильные цены и активизация покупателей

Предложение

На рынке новостроек в феврале существенных изменений в работе отделов продаж не произошло. Как и в предыдущем месяце, работают примерно 83% отделов продаж жилых комплексов.

В течение месяца в эксплуатацию ввели пять новых домов, включающих семь секций. Большинство из них сосредоточено в Киевской области – пять секций, одна из которых в столице. Еще по одной секции появилось в Ровенской и Днепропетровской областях.

Цены

Ценовая ситуация на первичном рынке остается относительно стабильной. В большинстве регионов стоимость квадратного метра менялась незначительно – в пределах нескольких процентов.

Наибольшее подорожание зафиксировали в Закарпатской области, где цена выросла примерно на 8%.

Фото 2 — Недвижимость в феврале: в каких регионах появились новые дома и где был наибольший спрос
Стоимость квадратного метра в квартирах первичного рынка

Самым дорогим городом для покупки жилья в новостройках остается Киев. В феврале средняя цена квадратного метра здесь составила 1426 долларов, что на 0,5% больше, чем в январе.

В то же время в некоторых регионах цены несколько снизились. Наиболее заметное падение произошло в Запорожской области, где стоимость квадратного метра снизилась примерно на 3,5%.

Спрос

Спрос на новое жилье в феврале демонстрировал положительную динамику почти по всей стране. Наиболее ощутимый рост интереса к новостройкам зафиксирован в:

  • Житомирской области – +38%
  • Закарпатской области – +22%
  • Тернопольской области – +21%

В то же время, в прифронтовых регионах спрос уменьшился. Наибольшее понижение наблюдалось в Сумской области (-15%). Также спад зафиксирован в Запорожской (-8%) и Харьковской (-3%) областях.

Вторичный рынок: больше объявлений и рост интереса покупателей

Предложение

На вторичном рынке жилья в феврале заметно увеличилось количество новых объявлений о продаже квартир. Наибольший прирост предложения наблюдался в:

Фото 3 — Недвижимость в феврале: в каких регионах появились новые дома и где был наибольший спрос
Предложение на рынке вторичного жилья.
Предложение на рынке вторичного жилья.
  • Киеве – +15%
  • Львовской области – +11%
  • Черниговской области – +8%
  • Черновицкой области – +7%

Вместе с тем, в нескольких регионах предложение несколько сократилось. Это касается Кировоградской области (-3%), а также Житомирской, Полтавской и Сумской областей, где количество объявлений уменьшилось примерно на 1%.

Цены

Ценовая ситуация на вторичном рынке отличается в зависимости от региона.

Фото 4 — Недвижимость в феврале: в каких регионах появились новые дома и где был наибольший спрос
Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке.

Быстрый рост стоимости жилья в феврале зафиксировали в:

  • Сумской области – +21%
  • Тернопольской области – +12%
  • Черкасской области – +11%

В большинстве других регионов цены остались примерно на уровне января.

Самое доступное жилье на вторичном рынке зафиксировано в Запорожской области, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет около 16 тысяч долларов.

Киев же остается самым дорогим рынком: средняя стоимость однокомнатного жилья здесь в феврале составляла примерно 89 тысяч долларов.

Фото 5 — Недвижимость в феврале: в каких регионах появились новые дома и где был наибольший спрос

Если рассматривать столицу более подробно, самые большие цены традиционно наблюдаются в Печерском районе, где однокомнатная квартира стоит в среднем около 180 тысяч долларов. Самым доступным остается Деснянский район – примерно 49,5 тысячи долларов за однокомнатное жилье.

Спрос

Интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке в феврале продолжил расти практически по всей стране. Наибольшее увеличение спроса зафиксировано в:

  • Черниговской области – +28%
  • Житомирской области – +17%
  • Киевской области – +16%
  • Черкасской области – +16%
  • Николаевской области – +16%

Отдельно аналитики обращают внимание на Тернопольскую область, где наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением. В среднем на одно объявление приходится около 4,4 потенциальных покупателей, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции среди соискателей жилья.

Фото 6 — Недвижимость в феврале: в каких регионах появились новые дома и где был наибольший спрос
Спрос на вторичное жилье.
Спрос на вторичное жилье.

Общая тенденция

По итогам февраля украинский рынок недвижимости демонстрирует постепенное возобновление активности. Спрос на жилье растет как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке, тогда как цены в большинстве своем остаются стабильными с незначительными региональными колебаниями.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика рынка будет в значительной степени зависеть от экономической ситуации, факторов безопасности и темпов восстановления строительной отрасли.

Напомним, во Львове планируют построить новый жилмассив на месте заброшенных теплиц.

Автор:
Ярослава Тюпка