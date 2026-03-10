Во Львове планируют построить новый жилой массив на месте заброшенных теплиц

У кольцевой дороги Львова появятся три новых микрорайона с высотной застройкой. На месте заброшенных теплиц возле "Арены Львов" планируют построить жилые дома максимальной высотностью до 16 этажей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Мэрия Львова представила соответствующий проект внесения изменений в детальный план территории в районе ул. Стрыйской – кольцевой дороги – проектируемой ул. Вернадского.

В частности, на участке 2,7 га планируется построить три квартала общественной и жилой застройки на 7-16 этажей с отдельным трехэтажным комплексом под детсад и начальную школу на участке 1,3 га.

Кроме жилья планируется строительство апарт-отелей на 4 тыс. м² высотой 7-16 этажей с выходом на ул. Миклеша.

Строительство новых улиц не предполагается, вместо этого создадут заезды в квартал с ул. Миклеша, Стрыйской и проектируемой.

Внесение изменений в ДПТ касается 5,3 га и являлась частью тепличного хозяйства. Участок находился в пользовании ОАО "Зеленстрой", однако на протяжении последних лет предприятие не работает, а сама территория заброшена.

Сообщается, что на участке площадью 3,9 га уже продолжаются работы по созданию квартала с квартирами, офисами и детсадом от ООО "Арена Холл" и ООО "Лендбуд Арена".

Благодаря корректировке ДПТ, застройщики смогут продолжить развитие этого объекта и увеличить площадь строительства.

Напомним, в прошлом году хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск прокуратуры и Львовского городского совета и вернул в пользование общины более 6 гектаров земли по улице Кульпарковской, где годами стоит недостроенная арена для Евробаскета, которую возводила компания, связанная с Тимуром Миндичем.