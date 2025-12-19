- Категория
Львову вернули участок под недостроенной ареной для Евробаскета, которую возводила компания Миндича
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск прокуратуры и Львовского городского совета и вернул в пользование общины более 6 гектаров земли по улице Кульпарковской, где годами стоит недостроенная арена для Евробаскета, которую возводила компания, связанная с Тимуром Миндичем.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил юридический департамент Львовского городского совета.
Недостроенная арена
Участок под недостроенной ареной для Евробаскета возвращают в пользование Львова.
Речь идет о более чем 6 гектарах рекреационных земель стоимостью более 49 млн грн на улице Кульпарковской, 226-Г, относительно которой в 2013 году ЛКП "Спортресурс" и ООО "Юнайтед баскетбол инвестментс" заключили инвестиционный договор.
Согласно ему, город передавал указанную землю в право пользования для застройки, которая затем будет принадлежать землепользователю, а не владельцу земли, а предприятие должно было построить и сдать в эксплуатацию мультифункциональный стадион для проведения финала Чемпионата Европы по баскетболу-2015.
Из-за военных действий на Востоке Украины ФИБА-Европа решила перенести турнир из Украины, а строительство арены приостановили.
По завершению работ "Юнайтед баскетбол инвестментс" должны были приобрести право собственности на стадион. Однако завершить строительство вовремя так и не успели.
В 2017 году предприятие зарегистрировало право собственности на недострой на коммунальном участке. В дальнейшем это могло стать основанием для регистрации права собственности и на саму землю.
Но юристы обратились с иском в суд, требуя отменить правособственность на недостроенную арену, устранить препятствия в пользовании коммунальным участком и расторгнуть все предыдущие договоры.
Связь с Тимуром Миндичем
По данным аналитической системы YouControl, ООО "Юнайтед баскетбол инвестментс" было основано в 2012 году.
Компания принадлежит ООО "Летрон", владельцами которого являются пять оффшорных компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах и в Сент-Китс и Невисе.
Большинство из этих оффшорных компаний также основали ООО "Кварцит ДМ", владельцами которого являются Геннадий Боголюбов и бывший совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, уже зарегистрировавший новую компанию ООО "Квартал ЮА" без него.
ООО "Юнайтед баскетбол инвестментс" входит в группу "Приват", контролируемую Боголюбовым и Игорем Коломойским.
1 декабря ВАКС заочно избралмеру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
Миндича не задержали, потому что он успел уехать за границу до объявления подозрения.