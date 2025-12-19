Львову повернули ділянку під недобудованою ареною для Євробаскету, яку зводила компанія Міндіча

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та Львівської міської ради й повернув у користування громади понад 6 гектарів землі на вулиці Кульпарківській, де роками стоїть недобудована арена для Євробаскету, яку зводила компанія, пов’язана з Тімуром Міндічем.

Як пише Delo.ua, про це повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Недобудована арена

Зазначається, що ділянку під недобудованою ареною для Євробаскету повертають в користування Львова.

Йдеться про понад 6 га рекреаційних земель вартістю понад 49 млн грн на вулиці Кульпарківській, 226-Г, щодо якої у 2013 році ЛКП "Спортресурс" та ТзОВ "Юнайтед баскетбол інвестментс" уклали інвестиційний договір.

Згідно з ним, місто передавало вказану землю в право користування для забудови, яка потім буде належати землекористувачу, а не власнику землі, а підприємство мало побудувати та здати в експлуатацію мультифункціональний стадіон для проведення фіналу Чемпіонату Європи з баскетболу-2015.

Через воєнні дії на Сході України ФІБА-Європа вирішила перенести турнір із України, а будівництво арени призупинили.

По завершенню робіт "Юнайтед баскетбол інвестментс" мали б набути право власності на стадіон. Проте завершити будівництво вчасно так і не встигли.

У 2017 році підприємство зареєструвало право власності на недобуд на комунальній ділянці. Надалі це могло б стати підставою для реєстрації права власності і на саму землю.

Але юристи звернулися з позовом до суду, вимагаючи скасувати правовласності на недобудовану арену, усунути перешкоди в користуванні комунальною ділянкою та розірвати усі попередні договори.

Зв'язок з Тімуром Міндічем

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Юнайтед баскетбол інвестментс" було засноване у 2012 році.

Компанія належить ТОВ "Летроні", власниками якого є п’ять офшорних компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах та у Сент-Кітс і Невісі.

Більшість із цих офшорних компаній також заснували ТОВ "Кварцит ДМ", власниками якого є Геннадій Боголюбов та колишній співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, яке вже зареєструвала нову компанію ТОВ "Квартал ЮА" без нього.

ТОВ "Юнайтед баскетбол інвестментс" входить у групу "Приват", яку контролюють Боголюбов і Ігор Коломойський.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

Міндіча не затримали, тому що він встиг виїхати за кордон до оголошення підозри.