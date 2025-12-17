Міндіч під санкціями: спецдозвіл на видобуток кварциту у Васильківському родовищі зупинено

Державна служба геології та надр України зупинила дію спеціального дозволу, виданого ТОВ “Кварцит-ДМ” для видобутку кварцитів на ділянці “Балка Лабзунова” Васильківського родовища. Рішення прийнято через застосування санкцій до бенефіціарного власника компанії Тимура Міндіча.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Nadra.info.

Держгеонадра призупинили дозвіл на видобуток кварциту

Санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана були введені на тлі гучного корупційного скандалу в енергетичній сфері, який спричинив відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та колишнього міністра енергетики і міністра юстиції Германа Галущенка.

Аналітична система YouControl відносить ТОВ "Кварцит-ДМ" до корпоративної групи "Приват". Компанію контролюють порівну Геннадій Боголюбов (громадянин України, резидент Австрії) і Тімур Міндіч (громадянин України).

Записи про обох бенефіціарів з’явилися у реєстрі у травні 2023 року.

У складі ТОВ "Кварцит-ДМ" числяться чотири компанії з Маршалових Островів (VESPARENTO LIMITED, DIONE TRADING LTD, RELISH HOLDINGS LTD, HYPERION HOLDINGS LTD), а також LASKRENSO MANAGEMENT LTD зі Сент-Кітс і Невіс.

Про родовище

Васильківське родовище, зокрема ділянка "Балка Лабзунова", розташоване в східній частині Дніпропетровської області.

За даними Публічного аудиту надр станом на жовтень 2021 року, площа ділянки становить 36,21 га. Кварцити родовища придатні для виробництва феросплавів, динасових виробів та будівельного щебеню.

Запаси вторинних кварцитів категорії В+С1 оцінюються у 2,488 млн куб. м, а кварцитів тієї ж категорії – у 17,277 млн тонн.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.