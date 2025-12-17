Миндич под санкциями: спецразрешение на добычу кварцита в Васильковском месторождении остановлено

Государственная служба геологии и недр Украины остановила действие специального разрешения, выданного ООО Кварцит-ДМ для добычи кварцитов на участке Балка Лабзунова Васильковского месторождения. Решение принято из-за применения санкций к бенефициарному владельцу компании Тимуру Миндичу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Nadra.info.

Госгеонадра приостановили разрешение на добычу кварцита

Санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана были введены на фоне громкого коррупционного скандала в энергетической сфере, вызвавшего отставку министра энергетики Светланы Гринчук и бывшего министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко.

Аналитическая система YouControl относит ООО "Кварцит-ДМ" в корпоративную группу "Приват". Компанию контролируют поровну Геннадий Боголюбов (гражданин Украины, резидент Австрии) и Тимур Миндич (гражданин Украины).

Записи об обоих бенефициарах появились в реестре в мае 2023 года.

В составе ООО "Кварцит-ДМ" числятся четыре компании с Маршалловых Островов (VESPARENTO LIMITED, DIONE TRADING LTD, RELISH HOLDINGS LTD, HYPERION HOLDINGS LTD), а также LASKRENSO MANAGEMENT LTD из Сент-Китса и Невиса.

О месторождении

Васильковское месторождение, в частности, участок "Балка Лабзунова", расположено в восточной части Днепропетровской области.

По данным Публичного аудита недр по состоянию на октябрь 2021 года площадь участка составляет 36,21 га. Кварциты месторождения пригодны для производства ферросплавов, динасовых изделий и строительного щебня.

Запасы вторичных кварцитов категории В+С1 оцениваются в 2,488 млн куб. м, а кварцитов той же категории – в 17,277 млн тонн.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.