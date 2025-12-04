"Квартал 95" створив нову компанію без Тимура Міндіча: кому тепер належить

Студія "Квартал 95" зареєструвала компанію ТОВ "Квартал ЮА". Вона буде новою юридичною особою продакшну, без бізнесмена Тимура Міндіча.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на пресслужбу "Кварталу 95".

Видання звернулося до студії із запитом про те, як запровадження персональних санкцій проти Міндіча, який є співвласником юридичної особи ТОВ "Квартал 95", вплине на діяльність продакшну. У студії розказали, що творчий колектив вирішив створити нову компанію — ТОВ "Квартал ЮА".

Новий ТОВ "Квартал ЮА"

"Зазначається, що до складу засновників новоствореної компанії входять люди, які створювали "Квартал 95" із самого початку.

"Тимур Міндіч не має ніякого стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", — повідомили у "Кварталі 95".

Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду — 1 мільйон гривень.

"Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою "Кварталу 95" та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тимура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи та не пов’язані з діяльністю "Кварталу 95" чи виробництвом контенту. Тимур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності "Кварталу 95", і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас, відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ "Квартал 95". Тому ТОВ "Квартал 95" продовжує існувати відповідно до законодавства України", — додали у пресслужбі.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.