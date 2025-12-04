"Квартал 95" создал новую компанию без Тимура Миндича: кому теперь принадлежит

Студия "Квартал 95" зарегистрировала компанию ООО "Квартал ЮА". Она будет новым юридическим лицом продакшна, без бизнесмена Тимура Миндича.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на пресс-службу "Квартала 95".

Издание обратилось в студию с запросом о том, как введение персональных санкций против Миндича, являющегося совладельцем юридического лица ООО "Квартал 95", повлияет на деятельность продакшна. В студии рассказали, что творческий коллектив решил создать новую компанию - ООО "Квартал ЮА".

Новый ООО "Квартал ЮА"

Отмечается, что в состав основателей новой компании входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала.

"Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет выработан именно этой новой компанией ", - сообщили в "Квартале 95".

Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно реестру, являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда – 1 миллион гривен.

"Вся наша работа, творческие решения и управленческие процессы осуществляются исключительно командой "Квартала 95" и не зависят от посторонних лиц. Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью "Квартала 95" или производством контента. Тимур Миндич не принимает участия в операции 95", и мы не осуществляем и не планируем осуществлять с ним никакой совместной работы. В то же время, согласно действующему законодательству Украины, мы не можем предпринимать никаких действий по отчуждению или перераспределению его доли в ООО "Квартал 95". Поэтому ООО "Квартал 95" продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины", - добавили в пресс-службе.

О коррупции в энергетике и при чем здесь Миндич

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

Игорь Миронюк (рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

Дмитрий Басов (тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.