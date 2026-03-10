Запланована подія 2

У Львові планують збудувати новий житловий масив на місці занедбаних теплиць

житло
У Львові на місці теплиць збудують новий житловий квартал / Depositphotos

Біля кільцевої дороги Львова з’являться три нові мікрорайони з висотною забудовою. На місці занедбаних теплиць біля "Арени Львів" планують звести житлові будинки максимальною висотністю до 16 поверхів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що мерія Львова представила відповідний проєкт внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проєктованої вул. Вернадського.

Зокрема, на ділянці 2,7 га планують збудувати три квартали громадської та житлової забудови на 7-16 поверхів з окремим триповерховим комплексом під дитсадок і початкову школу на ділянці 1,3 га.

Крім житла, планується будівництво апарт-готелів на 4 тис. м² висотою 7-16 поверхів із виходом на вул. Мікльоша.

Будівництво нових вулиць не передбачається, натомість створять заїзди в квартал з вул. Мікльоша, Стрийської та проєктованих.

Внесення змін до ДПТ стосується 5,3 га та була частиною тепличного господарства. Ділянка перебувала в користуванні ВАТ "Зеленбуд", однак упродовж останніх років підприємство не працює, а сама територія занедбана.

Повідомляється, що на ділянці площею 3,9 га вже тривають роботи зі створення кварталу з квартирами, офісами та дитсадком від ТОВ "Арена Хол" і ТОВ "Лендбуд Арена".

Завдяки корегуванню ДПТ забудовники зможуть продовжити розвиток цього об'єкта та збільшити площу будівництва.

Нагадаємо, торік господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та Львівської міської ради й повернув у користування громади понад 6 гектарів землі на вулиці Кульпарківській, де роками стоїть недобудована арена для Євробаскету, яку зводила компанія, пов’язана з Тімуром Міндічем.

Автор:
Тетяна Бесараб