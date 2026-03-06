Где в Украине женщины собирают на квартиру на 14 лет дольше мужчин

Женщинам в Украине нужно гораздо больше времени, чем мужчинам, чтобы накопить на собственное жилье. Причина – разница в доходах, напрямую влияющая на доступность квартир.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование ЛУН совместно с Work.ua.

Разница по регионам

По данным исследования по средним зарплатам, у мужчин и женщин разница дохода составляет около 20%. Так, медианные зарплаты мужчин составляют 30 тысяч грн, тогда как женщины в среднем получают 24 тыс. грн.

Поэтому женщины в среднем дольше должны накапливать на приобретение жилья. Если брать Киев, женщины откладывают в среднем на 25 зарплат больше. В случае сбережения 25% дохода разница достигает 102 зарплаты, что эквивалентно 8,5 годам.

"Жилье в социальных науках часто рассматривают как один из весомых индикаторов социального неравенства. На более практическом примере можно увидеть, как разница в 25% в заработной плате в Киеве становится разрывом в 8,5 лет до появления собственного жилья. Также наличие собственного жилья у женщин является частью экономической автономии, которая, по-видимому, может быть. По исследованию, женщинам в среднем труднее, чем мужчинам, достичь такой экономической автономии", – отмечает Людмила Кирюхина, социолог, руководитель ЛУН Статистики.

Есть несколько городов в Украине, где наблюдается особенно значительная разница. Это Ровно – женщины в нем откладывают на 42 месяца (3,5 года) дольше, чем мужчины – и это при условии, если откладывать всю зарплату. В случае, если это будет только четверть – разница составляет почти 166 месяцев, то есть 14 лет.

В других городах ситуация довольно похожа. При сбережении 25% выплат, женщины собирают на однокомнатную гораздо дольше мужчин:

в Виннице – на 143 месяца (почти 12 лет) дольше;

в Черкассах – на 131 месяц (почти 11 лет) дольше.

Разница по профессиям

В Киеве в топ профессий с наибольшим временным разрывом во время сбора средств на квартиру – в области продаж и обслуживания:

К примеру:

• Повар – при подсчете полного дохода мужчинам нужно примерно 77 зарплат (6,4 года дохода), женщинам – 102 зарплаты (8,5 года). То есть, женщины должны отложить примерно на 25 зарплат больше.

• Менеджер по продаже – похожая ситуация: женщинам нужно примерно на 25 зарплат больше, чем мужчинам.

• Кассир – женщины должны собирать примерно на 21 зарплату больше, чем мужчины.

Если же в накопление идет только 25% дохода, разрыв во времени становится значительно большим. В вышеупомянутых профессиях она может превышать 6–8 лет.

В то же время в некоторых профессиях разница может отсутствовать или даже наблюдается минимальное преимущество в пользу женщин. Правда, этих случаев очень скудное количество.

Например:

Бухгалтер – женщины быстрее собирают на квартиру: примерно 7,3 года против 8,5 года у мужчин, то есть на 1,2 года быстрее;

Водитель - время накопления одинаковое для мужчин и женщин - около 6,4 года;

Комплектовщик/ца – женщинам нужно около 9,5 лет, мужчинам 8,5 лет, то есть женщинам примерно на 1 год дольше.

Разница в доходах оказывает непосредственное влияние на доступность жилья. Даже малая разница в зарплате может означать значительно более длительное время дополнительного накопления, особенно если откладывать только часть зарплаты. В городах с более высокими ценами на недвижимость данная особенность проявляется еще более ощутимо.

Напомним, чтобы купить однокомнатную квартиру за "еселя" в полностью построенном доме во Львове, нужно откладывать на первый взнос 2 года и 2 месяца. В Ужгороде этот срок составляет 2 года и 1 месяц, а в Ровно – 1 год и 6 месяцев.